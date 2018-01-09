Путин отменил термин «жильё экономического класса»

Москва, , 15:04 — REGNUM В России отменяется термин «жилье экономического класса», его заменят на понятие «стандартное жилье», сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Понятие «жильё экономического класса» меняется на понятие «стандартное жильё», — говорится в сообщении.

Кроме того, устанавливать требования к такому жилью будет теперь Минстрой. Это касается и допустимых минимальных и максимальных размеров помещений.

До появления соответствующих требований для стандартного жилья будут действовать критерии экономкласса.

Также законом вводится два новых вида аукционов, которые организует Агентство ипотечного жилищного кредитования. Торги можно будет проводить в электронной форме.

Первый — это аукцион на право заключения договора аренды для комплексного развития территории, второй аукцион предполагает обязательство застройщика передать часть имущества Агентству.