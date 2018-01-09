Рубль в январе закрепится в коридоре 57—58

Москва, , 14:56 — REGNUM По отношению к доллару США рубль в конце января будет на уровне около 57,50 рубля. С конца 2017 года продолжается его укрепление. Коридор 57—58 рублей за доллар становится основным к окончанию месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Новый год придал новых сил растущему рынку, а рубль укрепился до давно не показываемых уровней относительно других валют, и трейдеры продолжают совершать покупки.

«Середина месяца будет больше связана с заявлениями Минфина РФ о скупке валюты с начала 2018 года и глобальных интервенциях для ослабления рубля», — пояснил эксперт.

Неопределенность на рынке внешнего долга и размещения ОФЗ зарубежным инвесторам до конца января из-за возможных санкций США и нового «выстрела в ногу» со стороны ЕС создает определенное настроение на конец января.

«Но фонды не готовы фиксировать прибыль и продолжат снимать сливки с российского рынка. Эта ситуация изменится только при введении санкций, но январских событий не коснется», — полагает Задоя.

Глобальное ралли на рынках 2017 года создало восходящий тренд на начало 2018 года, но планка в 57 рублей надолго пробита не будет, движения по несколько десятых процента в день продолжаются.

«К сожалению, против рубля играют его создатели, поэтому окончание января будет не в его пользу», — считает эксперт.

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