На участках трассы Москва – Санкт-Петербург выросли тарифы на проезд

Москва, , 13:48 — REGNUM На некоторых маршрутах скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург выросла стоимость проезда, говорится в сообщении ГК «Автодор».

С 9 января выросли тарифы на направлениях Москва — Шереметьево, Москва —Зеленоград, Москва — ММК (А107) и Зеленоград — Солнечногорск.

«Диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 руб. Но большая часть тарифов останется без изменения», — сообщает «Автодор».

Также оператор напомнил о скидках по транспондеру, которые составляет 20% для всех категорий средств вне зависимости от количества поездок.

Уточняется, что ночью на указанных участках можно проехать бесплатно — легковые машины с транспондером могут воспользоваться режимом с 01:00 до 6:00 до конца января 2018 года.

Транспондер — устройство, которое дает возможность безостановочного скоростного проезда на пунктах взимания платы, его устанавливают на лобовом стекле автомобиля. Чтобы средства списались с лицевого счета автоматически, достаточно снизить скорость до 20−30 км/час.