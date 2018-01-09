Не стоит ждать, что в 2018 году жители РФ станут лучше питаться — Делягин

Москва, , 12:56 — REGNUM Маловероятно, что состав потребительской корзины граждан РФ существенно улучшится в 2018 году, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 января, комментируя соответствующие прогнозы министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

«Люди в РФ переходят на дешевую калорийную еду без витаминов, едят меньше мяса, рыбы и фруктов, потому что те дороги, и начинают больше есть картошки, хлеба и макарон, — констатировал Делягин. — В этом отношении заявление Топилина абсолютно правильное, но запоздалое. Реальный прожиточный минимум должен учитывать все медицинские показатели, и не только по части мяса, рыбы и фруктов, но и по микроэлементам. Именно поэтому необходим пересмотр прожиточного минимума в сторону его даже не увеличения, а приведения в соответствие с его названием».

Вместе с тем экономист серьёзно усомнился в том, что за словами министра последует реальное улучшение меню российского жителя.

«От господина Топилина я бы этого ждать не стал, — сказал Делягин. — Я думаю, что его слова — это эффект предстоящих выборов. Топилин работает на выборы, так как хочет остаться министром и в новом правительстве, а потому делает вменяемые и адекватные заявления. Это ещё раз доказывает, что выборы — штука полезная. Я бы президента каждые полгода выбирал, чтобы господа министры хоть чуть-чуть в чувства приходили. Высказывания Топилина прямо противоречат всей либеральной политике правительства, министром которого он имеет удовольствие (не честь, а именно удовольствие!) состоять. Это как в анекдоте: «Милый, ты меня любишь или это пиар? — Дорогая, это пиар — лежи спокойно».

Напомним, что в интервью «РГ» министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о необходимости пересмотреть потребительскую корзину и прежде всего улучшить качественный состав продуктов питания. По словам чиновника, продуктовый набор продовольственной корзины отстает от утверждённых Минздравом РФ в 2016 году норм здорового питания. Сегодня в продуктовой корзине «перебор» по картофелю и хлебным изделиям и не хватает мяса, рыбы, овощей и фруктов. Топилин сказал, что приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины.

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