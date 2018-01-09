Десятки миллионов на иномарки потратит Минвостокразвития в 2018 году

Хабаровск, , 12:01 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока потратит 65,3 млн рублей на аренду дорогих иномарок в Москве, Хабаровске и Владивостоке. Отдельно 6,8 млн рублей ведомство израсходует на «обслуживание лиц, транспортное обслуживание которых возложено на Управление делами президента РФ». Под данную категорию в Минвостокразвития попадает только министр Александр Галушка, передает корреспондент ИА REGNUM.

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С подрядчиками Минвостокразвития уже определилось, информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок. Львиная доля затрат придется на обеспечение транспортных надобностей сотрудников министерства в Москве, что понятно — там они бывают намного чаще, чем в развиваемом регионе. Аренда престижных иномарок в столице обойдется бюджету в 49 млн рублей. Ездить сотрудники ведомства будут на Toyota Camry Элегант Плюс, четырёх KIA Quoris Premium, Tayota Alphard Люкс и Volkswagen Caravelle. Единственный участник конкурса, он же и победитель — московская компания «ТИМРЕСПЕКТ».

Во Владивостоке и Хабаровске на аренду авто Минвосткразвития намеревалось потратить 24,3 млн рублей, но конкуренцию московской «ТИМРЕСПЕКТ» составила приморская «АВТО-КАР», в результате приморцы победили, а сумма затрат за транспортировку сотрудников министерства упала до 9,5 млн рублей.

Нечастых визитов сотрудников министерства в Хабаровск и Владивосток будут круглосуточно ждать четыре престижных иномарки — Toyota Camry Элеганс Плюс и четыре Toyota Land Cruiser Prado Стандарт.

Еще 6,8 млн рублей Минвостокразвития потратит на аренду авто для «лиц, транспортное обслуживание которых находится в ведении Управления делами президента РФ». Под эту категорию попадает только министр Александр Галушка. В этом конкурсе единственный поставщик — «Транспортный комбинат Россия Управления делами президента». Марка автомобиля или автомобилей не разглашается.

Примечательно, что в перечне авто нет ни одного отечественного производства. Почему бы не ездить сотрудникам министерства, например, на УАЗ «Патриот»?

Помимо транспортных расходов, Минвостокразвития потратит 1,4 млн рублей на аналитические услуги по анализу федеральных и региональных СМИ. Еще 90 млн — на сопровождение и поддержку автоматизиролванных рабочих мест/компьютеров в Москве и региональных представительствах в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Еще 56 млн рублей уйдут на обеспечение бесперебойной работы информационных систем министерства, в том числе сайта.

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Как сообщало ИА REGNUM, Корпорация по развитию Дальнего Востока (КРДВ) на исходе 2017 года разместила заказ на приобретение пуховиков на общую сумму более 800 тыс. рублей. Всего ведомству необходим 21 такой пуховик.

Ранее, в октябре 2017 года, Минвостокразвития потратило почти 7 млн рублей на приобретение мебели для своего московского офиса. По условиям конкурса, мебель должна была быть выполнена непременно из натуральной кожи и дерева ценных пород.

По данным Росстата, за 11 месяцев 2017 года миграционная убыль населения в ДФО составила более 12 тыс. человек.

Эксперты ОНФ, проведя мониторинг портала государственных программ, назвали Минвостокразвития «самым безответственным министерством России» — ведомство оказалось не способным отчитаться о 88% проделанной (или не проделанной?) работы.