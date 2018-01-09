Дальний Восток: землю — китайцам, морепродукты — японцам?

Магадан, Магаданская область, , 08:41 — REGNUM На Колыме переживают, что из-за введения новых правил выбора компаний, которые будут ловить крабов, цены на них могут взлететь в разы, а краболовные предприятия и вовсе разориться. Давать право ловить крабов по итогам открытых аукционов владельцы занимающихся этой деятельностью компаний считают априори убыточным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Гендиректор ООО «Тихрыбком» и «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов уже заявил региональным СМИ, что если новые правила вступят в силу, то компании свернут все социальные проекты, объём которых —30 млн рублей в год, без работы могут остаться 600 человек.

«Запасемся палочками. Для большинства магаданцев краб может стать недоступным», — делает вывод ИА «Весьма».

«Если такое решение будет принято, мы выйдем на аукцион, будем биться, но, даже если мы купим лот на 100 тонн за, к примеру, миллиард рублей, то мы эти тонны распределим на количество краба и будем продавать его по соответствующей цене — не по 900 рублей, а, к примеру, по 5 тысяч», — цитирует региональное издание Михаила Котова.

СМИ Колымы также констатировало, что сейчас цены на морепродукты в Магаданской области и без того высокие. Зато на Днях Дальнего Востока в Москве столичным жителям вареного краба или трубача представляли как рядовое блюдо магаданцев, вспоминают журналисты.

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«Землю — китайцам, морепродукты — японцам, квартиры — гастарбайтерам, а нам…», «Может вообще пора из Магадана делать ноги…», — комментируют новость об изменениях, которые может спровоцировать повышение цен на краба, жители Колымы.

Напомним, в ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил подумать об изменении правил выдачи квот на вылов краба. Новые правила их распределения предполагают вместо исторического принципа давать право ловить краба по итогам открытого аукциона сроком на 10 лет, а не на 15 лет. Кроме того, предполагается отказ от инвестиционных квот (при условии строительства адаптированных судов).

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что удержание цен на рыбу и морепродукты на стабильном уровне необходимо для развития рыбохозяйственного комплекса.

«Цены на рыбу и морепродукты относительно стабильны. Нужно и дальше следить за тем, чтобы не было резких скачков», — говорил тогда председатель правительства.