За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков

Москва, , 07:44 — REGNUM В 2017 году Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 46 российских банков. Это почти в два раза меньше, чем в 2016 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

За декабрь лицензии лишились пять банков — «Каннский» (Красноярский край), «Европейский стандарт» (г. Москва), «Новопокровский» (г. Краснодар), «Преодоление» и «Солидарность» (г. Москва).

В 2017 году началась санация «Бинбанка» и «ФК Открытие». Спустя три-четыре года «Бинбанк» и банк «ФК Открытие» будут готовы к продаже.

Напомним, в сентябре 2017 года собственники «Бинбанка» и «ФК Открытие» попросили у Центробанка РФ провести санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), созданный с целью финансового оздоровления несостоятельных банков.

Политику отзыва лицензий у банков Центробанк РФ начал в 2013 году, тогда же 32 банка прекратили свою работу. В 2014 году ЦБ отозвал лицензии у 86 rредитных организаций, в 2015 — у 93, а в 2016 — у 97 банков.

Читайте также: Центробанк предлагает штрафовать по-крупному вместо отзыва лицензии

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что чистка банковского сектора продолжится еще порядка двух-трех лет.

Читайте также: Чистка банков в 2018 году «будет аккуратной»