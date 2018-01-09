Арестованные машины в Казани будут хранить на объекте культурного наследия

Казань, , 07:10 — REGNUM В Казани под специализированную стоянку для хранения задержанных транспортных средств займут участок, относящийся к объектам культурного наследия. Арендатором выступает «дочерняя компания» министерства земельных и имущественных отношений Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закупка по аренде части земельного участка общей площадью 3,5 тыс. кв. м на улице Нариманова, 40 была произведена у единственного поставщика — ООО «Управляющая компания «АСТ». Последний выступает арендатором и, по данным ЕГРЮЛ, основной вид направленности компании — деятельность в области права и бухгалтерского учёта. Единственный учредитель — Руслан Габдрахманов, уставной капитал — 10 тыс. рублей.

По данным публичной кадастровой карты, участок, часть которого получит в субаренду АО «Безопасность дорожного движения», с 2015 года находится в собственности владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АС — фонд строительный» (управляется ООО «УК «Капитал-траст-инвест»). Полная площадь участка — 3 780 кв. м, кадастровая стоимость — 49 949 978,4 рубля. Разрешённое использование земли — для размещения объектов, характерных для населённых пунктов.

Согласно договору субаренды, участок под арестплощадку относится к объекту культурного наследия — культурному слою XVI — нач. ХХ века и подлежит охране. Арендная плата в месяц составляет 175 тыс. рублей, срок действия договора ограничен 30 ноября 2018 года.

Напомним, АО «Безопасность дорожного движения» создано 19 июля 2011 года. Учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ. Уставной капитал — 704 988 540 рублей, основной вид деятельности — стоянки для транспортных средств.