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В России повысят эффективность работы госорганов – проект Минфина

Экономика

Сокращение позволит перераспределить средства

Москва, 9 января 2018, 03:22 — REGNUM  Проекты указа президента и постановления российского правительства об уменьшении предельной численности федеральных госслужащих и направлении средств на выплату материального поощрения сотрудникам подготовлены Минфином РФ, говорится в документах, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что «при сокращении предельной численности федеральных государственных гражданских служащих» «размеры фондов оплаты труда федеральных органов исполнительной власти сокращаются с пропорциональным увеличением бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их сохранением на очередной и последующие годы».

Целью нововведения является повышение эффективности деятельности госорганов, оптимизации их штата и дальнейшего развития российской госслужбы.

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