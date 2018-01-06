Почему премьер-министр Армении советует гражданам потуже затянуть пояса

Ереван, , 16:06 — REGNUM

Несмотря на существенный экономический рост в Армении в 2017 году, правительство этой республики в лице премьер-министра Карена Карапетяна предлагает гражданам в наступившем году затянуть пояса. Рост экономической активности за первые 11 месяцев прошлого года в 7,3% позволяет утверждать, что по результатам 2017 года ВВП насчитает лишние 6%.

Экспорт из республики впервые превысил $2 млрд преимущественно за счет роста цен и объемов экспорта горнорудной продукции и готовой пищевой. Зафиксирован существенный рост турпотока в страну, в основном за счет российских и иранских туристов. Растет поток частных трансфертов, которые составляют существенную часть доходов населения Армении, преимущественно из России. Так почему премьер предлагает затянуть пояса в текущем году?

Необходимо отметить, что правительство Карена Карапетяна за почти полтора года работы обещало многое, часть из которого выполнить не смогло. В первую очередь это касается инвестиций. С другой стороны, оно отмечает, что в настоящее время готовится задел для будущих инвестиций и роста экономики. В частности, готовятся проекты, ведутся переговоры. Выглядит правдиво, никто и не мог ожидать, что сотни миллионы долларов будут привлечены и освоены за несколько месяцев.

В целом при внимательном анализе действий правительства создается устойчивое впечатление, что оно пытается использовать текущую благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру (рост трансфертов, рост потребления в РФ, рост цен на металлы) с целью формирования собственной, национальной базы для экономического роста. Бизнес в Армении по-прежнему продолжает сильно зависеть от экономической ситуации в России, а госбюджет — от биржевых цен на металлы.

Вопрос в том, насколько внешние шоки продолжат оставаться положительными. Чем дольше, тем больше будет возможностей у Армении работать над формированием собственной производственной базы. Спад цен на металлы или стагнация в российской экономике могут сильно помешать правительству в его работе.

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Очевидно и то, что первые годы членства Армении в Евразийском экономическом союзе ушли на освоение новых экономических и фискальных отношений, а в 2017 году Армения стала срывать плоды от этого членства. По всей видимости, пик развития торгово-экономических отношений остается в прошлом, поскольку в Армении не сформирована экономическая, производственная база для обеспечения рынка ЕАЭС. Что возможно произвести и продать за рубежом, уже производится и продается. Подключить с ходу новые мощности не получится, базу для этого придется формировать годами.

Исходя из этого, правительству пришлось изменить налоговое законодательство и пойти на такие непопулярные меры, как, к примеру, повышение акцизов на сжиженный природный газ, бензин и дизтопливо. А зарплаты оставить на прежнем уровне, несмотря на существенную инфляцию в области продуктов первой необходимости. Это означает, что уровень бедности в 30% будет законсервирован и в текущем году.

Все эти меры направлены на формирование резервов за счет внутренних ресурсов, поскольку внешних уже нет — государственный долг медленно и верно растет до 60% ВВП. Хотя большая его часть и является льготной, но это предел для развивающихся экономик. Приходится накапливать ресурсы за счет хозяйственных отношений внутри республики, сокращая расходы и увеличивая поступления.

Кроме прочего, перед правительством стоит задача по использованию внутреннего капитала и ограничению его оттока за рубеж. Внутренний капитал лежит в банках, не работая на экономику. Снижение ставки рефинансирования не привело и не могло привести к оттоку капитала из банков в экономику в силу институциональной слабости экономических систем. Что касается оттока капитала за рубеж, то на данном этапе он обусловлен двумя причинами: политикой руководства по сокращению экономических монополий, в результате чего накопленный олигархатом капитал начинает утекать в более спокойные экономики. Вторая причина оттока капитала в том, что опять же нет эффективно действующих экономических институтов. Олигархат не вкладывается в проекты в Армении, а вкладывается в экономики ОАЭ, Прибалтики, Грузии, Восточной, да всей Европы в целом.

Приходится полагаться на внешние инвестиции на базе личных связей. Именно этим и занимается Карен Карапетян, работая с крупными бизнесменами армянского происхождения преимущественно из России. Но в этом ему сильно мешают предстоящие весной 2018 года политические перемены в виде перехода на парламентскую модель правления. Бизнес ждет опубликования имен премьер-министра, президента и членов кабмина после апрельских перестановок. Очевидно, что парламентское большинство без особых сложностей изберет нового премьера и нового президента. Но в любом случае деньги не любят перемен.

Таким образом, прошлогодний 6-процентный экономический рост, которого Армения не видела многие годы, — всего лишь один из всего разнообразия факторов, формирующих ожидания от экономики и бизнеса. Очевидно именно это имел в виду премьер Карапетян, когда советовал потуже затянуть пояса.

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