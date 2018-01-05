Из Калининграда отправился первый за девять лет поезд в Польшу

Калининград, , 18:04 — REGNUM Из Калининграда сегодня, 5 января, отправился первый спустя девять лет поезд в Польшу. Гдыня». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калининградской железной дороги, речь идет о тестовой поездке для изучения спроса.

Это экспериментальный проект Калининградской пригородной пассажирской компании и польского регионального железнодорожного перевозчика.

Калининградцы, традиционно проводящие новогодние каникулы в соседней Польше, раскупили все 136 билетов. Стоимость билета от Калининграда до первой польской станции Бранево составила 300 рублей.

По словам представителя КЖД, пассажиры потратили на пересечение российско-польской границы около часа. Учитывая, что автомобилисты стояли на границе до пяти часов, то железнодорожный маршрут является одним из самых удобных.

Пользователи в калининградском сегмента соцсетей отреагировали на открытие старого нового маршрута положительно. Вот лишь некоторые отзывы:

«Даёшь поезда на праздники до Варшавы и т. д.?», «Замечательно! Теперь это надо сделать на постоянной основе»,

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что международный поезд 7/8 «Калининград-Гдыня» курсировало в 2000-х годах и был отменен в 2009 году из-за нерентабельности.

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