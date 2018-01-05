В Литве торговые сети просят проверить на наличие картеля

Вильнюс, , 16:44 — REGNUM Литовские консерваторы (от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) обратились к Центробанку Литвы с просьбой провести тщательной исследование динамики цен на продукты питания, товары и услуги за последние 5−6 лет, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 января, в канцелярии литовского парламента.

Группу депутатов озаботили высказывания граждан страны как в различных социологических опросах, так и в общественном пространстве в принципе, о том, что главная угроза Литве — это неконтролируемо растущие цены.

При этом сами политики не обвиняют торговцев, отмечая, что жители и сами представители торговли интерпретируют по разному, а в целом в Литве цены по официальной статистики составляют 62,9% от среднего показателя по ЕС. Однако отдельные категории товаров — одежда, обувь — в Литве дороже, чем в среднем по ЕС.

Отдельно политики указывают, что 71% всего рынка розничной торговли в Литве контролируют четыре торговые сети. Центробанк просят разобраться, нет ли в их ценовой политики признаков картельного сговора.