Китай начал выдавливать США из Азии

Пекин, , 16:07 — REGNUM Как сообщил в четверг, 4 января 2018 года, Госдеп США, американское правительство приостанавливает помощь Пакистану в сфере безопасности, и теперь ее возобновление якобы зависит от того, как Исламабад «покажет себя» в борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила на пресс-конференции, что американская администрация приняла решение заморозить помощь до тех пор, пока пакистанское правительство не предпримет решительные действия против террористических группировок. По словам Науэрт, американская сторона еще не закончила расчет точного объема замороженной помощи и обнародует его в ближайшее время. Она подчеркнула, что сумма будет значительно большей, чем размер военной помощи Пакистану (255 млн долларов), которую США приостановили в сентябре 2017 года.

Американская сторона в последнюю неделю непрерывно оказывала давление на Исламабад, требуя от него умножить усилия по борьбе с терроризмом. Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» обвинил Пакистан в предоставлении террористам убежища. Пакистанское правительство неоднократно опровергало подобные обвинения со стороны США, выражая разочарование тем, что американская сторона игнорирует вклад Исламабада в борьбу с терроризмом.

На самом деле, как считает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, объявленные 4 января санкции США в отношении Пакистана связаны вовсе не с тем, что Карачи плохо борется с международным терроризмом, а с тем, что с 3 января Карачи в торговле с Пекином перешел на юань.

«Центробанк Пакистана дал зеленый свет использованию китайского юаня в двусторонней торговле и инвестиционной деятельности. В пресс-релизе, распространенном во вторник Государственным банком Пакистана, отмечается, что он создал необходимую нормативно-правовую базу, которая позволяет использовать юань в торговых и инвестиционных транзакциях» — отметил эксперт.

Как говорится в заявлении Центробанка Пакистана, китайский юань в Пакистане обладает теми же правами, что и другие международные валюты, такие как доллар США, евро и японская иена.

Отмечая углубление экономических связей между двумя друзьями, Центробанк Пакистана заявил, что «в связи с недавним местным и глобальным экономическим прогрессом, в частности в области торговли и инвестиционного сотрудничества с КНР в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора, он прогнозирует, что номинированная в юанях торговля с Китаем значительно увеличится в будущем и принесет долгосрочные выгоды обеим странам».

Таким образом, по словам эксперта, США ввели санкции в отношении Пакистана вовсе не по причине военно-политической нерешительности правительства Карачи в отношении действий против международных террористических группировок, а по причине экономической — Китай и Пакистан совместно начали выдавливать доллар США из еще одной азиатской страны.

«Если эту тенденцию не остановить, то в силу того, что США не производят необходимой товарной массы для того, чтобы страны держали у себя для торговли с ними необходимые объемы долларовой наличности и ценных бумаг американского казначейства, то доллары будут оказываться невостребованными во все большем объеме и возвращаться в США. Следовательно, будет снижаться не только доля США в мировой торговле, но и доля долларовых резервов в национальных банках и доля США в торговле нефтью, что нанесет долларовой гегемонии США завершающий удар», — подчеркнул Юрий Баранчик.