Еврокомиссар отрицает «второсортность» Прибалтики и Восточной Европы

Вильнюс, , 15:58 — REGNUM В Сейме Литвы сегодня, 5 января, прошло очередное заседание парламентской комиссии, которая расследует факт поставок в Литву низкокачественной пищевой продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Комиссия была созвана после скандала, когда литовские эксперты проверили закупленные одинаковые продукты в магазинах Германии и Литвы, а после сравнения обнаружили, что продукция для Литвы отличается по составу. Сегодня на заседании был заслушан член Еврокомиссии Витянис Андрюкайтис. Он был делегирован в ЕК от Литвы и как раз отвечает не только за вопросы здравоохранения, но и за безопасность пищевых продуктов.

На заседании Андрюкайтис усомнился в справедливости выводов литовских экспертов, отметив недоказанность правильности методики, которой руководствовались во время исследования. Он подчеркнул, что аналогичные претензии к производителям часто предъявляются в той же Германии или Бельгии, при том, что соседи Литвы — Латвия — заявили, что с этими же продуктами «всё в порядке, претензий нет».

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Андрюкайтис предостерёг от создания штампа в общественном пространстве Литвы, что производители из Западной Европы относятся к жителям Восточной Европы, как «к второсортным».

«Нельзя злоупотреблять такой догмой. Не могу согласиться, что есть разделительная линия между Западной и Восточной Европы. Если бы я комментировал каждый такой случай глубже, вы бы увидели, что ситуация намного сложнее, нежели кажется при первом взгляде», — сказал Андрюкайтис.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно исследования литовской Государственной ветеринарно-продовольственной службы, литовцы покупают не такой хороший шоколад, как немцы, хотя продукт один и тот же. В литовских аналогах больше сгустителей, красителей, пальмового масла, а в продуктах той же марки, продаваемых в Германии, этого нет. Шоколадный крем Nutella, йогурт Activia, напиток Nestea, печенье Milka, чипсы Lay's — это только несколько продуктов, продаваемых в Литве, чей состав отличается от аналогов, продаваемых на Западе, показало исследование. Например, в шоколаде Milka, предназначенном для Литвы, шоколада меньше, чем в том, что продается в Германии. Хотя упаковка идентичная. Продукты были отобраны в Вильнюсе и Берлине, сравнивались в Литве.

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Отличается и растворимый кофе Nestle Nescafe Gold. В литовском варианте кофеина намного меньше, чем в немецком, хотя упаковки совершенно одинаковые. В черном чае Lipton Yellow Label Tea, продаваемом в Литве, есть пищевые ароматизаторы, а в немецком аналоге их нет. Холодный персиковый чай Nestea в Литве продается с фруктозой, гликозидом, а в Германии тот же самый чай — только с сахаром. Похожая ситуация обстоит с напитком Lipton персикового вкуса — в Литве в нем есть фруктоза, гликозид, в Германии — только сахар. И так далее. Из выбранных 33 товаров, 23 — отличались по составу.

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