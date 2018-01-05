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В Мордовии продлили программу выплат на возмещение части ипотеки

Экономика

Стоимость 1 кв метра приобретаемого жилья не должна превышать 44 тыс. рублей

Саранск, 5 января 2018, 15:24 — REGNUM  Власти Мордовии продлили до 1 апреля 2018 года действие мер соцподдержки из республиканского бюджета, предоставляющую выплаты на возмещение части процентной ставки до уровня 5% годовых на весь срок кредитования. При этом программа предоставляется без учета нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий и совокупного дохода, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В случае получения заемщиком кредита с 8 июля 2015 года по 31 октября 2017 года, если процентная ставка по нему не выше 12%, а также в случае получения заемщиком кредита (займа) с 1 ноября 2017 года до 1 апреля 2018 года, если процентная ставка по нему не выше 10%, социальные выплаты заемщикам предоставляются ежемесячно в размере разницы между процентной ставкой кредитной организации, предоставившей кредит, и 5%.

Для получения выплаты существует только два условия: приобретаемое жилье должно находится на территории Мордовии и стоимость 1 кв метра не должна превышать 44 тыс. рублей.

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Ипотечное кредитование

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