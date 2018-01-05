Жители Казани в праздничные дни мусорят на 15% больше, чем в будни

Казань, , 14:52 — REGNUM По состоянию на 5 января с территорий многоквартирной и индивидуальной жилищной застройки в Казани в общей сложности вывезено и утилизировано 76,3 тыс. кубометров мусора. Этот объем превышает средний показатель утилизации мусора в будние дни на 15%, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Татарии.

Наибольшее количество отходов было зафиксировано 31 декабря, когда мусора было вывезено практически в 2 раза больше, чем в обычные дни.

На уборке придомовых территорий и внутриквартальных проездов ежедневно задействовано до 1523 дворников и 111 единиц спецтехники. По словам председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани Искандера Гиниятуллина, 1 января вывоз мусора осуществлялся в дежурном режиме, а начиная со второго числа — в рабочем.

«Начиная со 2 января, количество вывозимого мусора постепенно идет на убыль. В этом году повезло, что не было значительных снегопадов в дни после праздника, но, тем не менее, состояние дорог где-то еще оставляет желать лучшего, но в общем и целом по городу ситуация находится под контролем», — заверил он.

Наряду с работами по санитарному содержанию придомовых территорий проводится очистка кровель от снеговых шапок и наледи. С начала сезона с городских дорог вывезено 203 тыс. тонн снега. Израсходовано 22 тыс. тонн противогололедного материала.