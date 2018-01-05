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В «инновационной» Литве тратят миллионы евро на то, что даже не работает

Экономика

Литовское общественное пространство не сильно возмущается миллионными растратами на государственные электронные системы, которые либо не работают, либо работают очень плохо

Вильнюс, 5 января 2018, 14:25 — REGNUM  В Литве сегодня, 5 января, в четвёртый будний день нового года в стране, по-прежнему не работает электронная система SPIS, которая была создана за 7 млн евро, и должна по принципу «единого окна» обеспечивать гражданам различные социальные услуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Система не работает, по утверждению чиновников, из-за того, что со 2 января жители массово обращаются к системе для получения так называемых «детских денег» — с начала года в Литве вступил порядок, согласно которому семьи, вне зависимости от социального положения и достатка, имеют права на получение 30 евро ежемесячно на каждого ребёнка. Заявку как раз можно оформить по упомянутой новой электронной системе.

В министерстве социальной защиты и труда Литвы объясняют, что система вышла из строя из-за массового обращения граждан.

«Массовым» оказалось всего 10 тыс. запросов в сутки, при том что SPIS, стоивший государству 7 млн евро, рассчитан всего на 2 тыс. обращений в сутки. Систему обещают отладить в ближайшие несколько дней.

Стоит отметить, что её разрабатывали две компании. Одной из них, ЗАО Nevda досталось заказов на 4,5 млн евро, а эту компанию основал бывший глава литовского Фонда социального страхования Далюс Плевялис. Именно Фонд социального страхования выступил заказчиком SPIS.

ИА REGNUM не удалось получить развёрнутого комментария литовских IT-фирм на просьбу оценить адекватность потраченных 7 млн евро. На условиях анонимности один из таких специалистов отметил, что оценивать сложно, не зная детальной спецификации, однако любая система состоит из четырёх компонентов: проект, программное обеспечение, аппаратное обеспечение (сервер, сеть и так далее), техническая поддержка.

«Подобный проект стоит 30 тыс. евро (разработка 2−3 месяца), программное обеспечение в течении 12 месяцев — 1,2 млн евро, лицензии аппаратура — 300 тыс. евро, техническая поддержка — 120 тыс. евро. Итого — 1,65 млн евро. Даже если предположить, что работы стоили, ну, пусть плюс 20%, это всё равно 2 млн евро», — сказал специалист, добавив, что самый простой способ выяснить — узнать по какому тарифу покупались часы работы разработчиков, и сколько их понадобилось для создания проекта.

Такие данные министерство соцзащиты и труда Литвы не предоставляет.

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Отметим, что в Литве регулярно помпезно представляют различные интернет-платформы, которые призваны облегчить жизнь жителей. Однако часто они, как и SPIS, не работают. Так регулярно из строя выходит портал налоговой службы, который обошелся во столько же, как и SPIS. А весной 2016 года в Литве были выведены из строя множество сайтов правительственных учреждений, в том числе и министерств. Был обрушен и портал парламента Литвы за 5 млн евро, который запустили в декабре 2015 года. В Литве сразу объявили, что это «кибернетическая атака России». Однако позже официально было признано, что сайты вывели из строя три несовершеннолетних подростков — два гражданина Литвы и один датчанин. Правда, в Литве по-прежнему эту историю вспоминают, как доказательство некой «угрозы с Востока».

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Экономика Литвы

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