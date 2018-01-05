В «инновационной» Литве тратят миллионы евро на то, что даже не работает

Вильнюс, , 14:25 — REGNUM В Литве сегодня, 5 января, в четвёртый будний день нового года в стране, по-прежнему не работает электронная система SPIS, которая была создана за 7 млн евро, и должна по принципу «единого окна» обеспечивать гражданам различные социальные услуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Система не работает, по утверждению чиновников, из-за того, что со 2 января жители массово обращаются к системе для получения так называемых «детских денег» — с начала года в Литве вступил порядок, согласно которому семьи, вне зависимости от социального положения и достатка, имеют права на получение 30 евро ежемесячно на каждого ребёнка. Заявку как раз можно оформить по упомянутой новой электронной системе.

В министерстве социальной защиты и труда Литвы объясняют, что система вышла из строя из-за массового обращения граждан.

«Массовым» оказалось всего 10 тыс. запросов в сутки, при том что SPIS, стоивший государству 7 млн евро, рассчитан всего на 2 тыс. обращений в сутки. Систему обещают отладить в ближайшие несколько дней.

Стоит отметить, что её разрабатывали две компании. Одной из них, ЗАО Nevda досталось заказов на 4,5 млн евро, а эту компанию основал бывший глава литовского Фонда социального страхования Далюс Плевялис. Именно Фонд социального страхования выступил заказчиком SPIS.

ИА REGNUM не удалось получить развёрнутого комментария литовских IT-фирм на просьбу оценить адекватность потраченных 7 млн евро. На условиях анонимности один из таких специалистов отметил, что оценивать сложно, не зная детальной спецификации, однако любая система состоит из четырёх компонентов: проект, программное обеспечение, аппаратное обеспечение (сервер, сеть и так далее), техническая поддержка.

«Подобный проект стоит 30 тыс. евро (разработка 2−3 месяца), программное обеспечение в течении 12 месяцев — 1,2 млн евро, лицензии аппаратура — 300 тыс. евро, техническая поддержка — 120 тыс. евро. Итого — 1,65 млн евро. Даже если предположить, что работы стоили, ну, пусть плюс 20%, это всё равно 2 млн евро», — сказал специалист, добавив, что самый простой способ выяснить — узнать по какому тарифу покупались часы работы разработчиков, и сколько их понадобилось для создания проекта.

Такие данные министерство соцзащиты и труда Литвы не предоставляет.

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Отметим, что в Литве регулярно помпезно представляют различные интернет-платформы, которые призваны облегчить жизнь жителей. Однако часто они, как и SPIS, не работают. Так регулярно из строя выходит портал налоговой службы, который обошелся во столько же, как и SPIS. А весной 2016 года в Литве были выведены из строя множество сайтов правительственных учреждений, в том числе и министерств. Был обрушен и портал парламента Литвы за 5 млн евро, который запустили в декабре 2015 года. В Литве сразу объявили, что это «кибернетическая атака России». Однако позже официально было признано, что сайты вывели из строя три несовершеннолетних подростков — два гражданина Литвы и один датчанин. Правда, в Литве по-прежнему эту историю вспоминают, как доказательство некой «угрозы с Востока».

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