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Портал Superjob.ru рассказал, кому стоит ждать сокращения в 2018 году

Экономика

Автоматизация делает своё дело

Москва, 5 января 2018, 13:40 — REGNUM  Эксперты портала Superjob.ru назвали профессии, которые могут подвергнуться сокращениям в 2018 году в России. Об этом сегодня, 5 января, пишет «Российская газета».

По мнению специалистов портала Superjob.ru, в 2018 году сокращения могут затронуть операторов call-центров, бухгалтеров начального уровня, специалистов по страхованию, операторов ввода информации, модераторов и юристов низкой квалификации.

К сокращению в этих сферах деятельности может привести продолжающаяся автоматизация рутинной работы.

Также крайне «нестабильно» будут себя чувствовать специалисты, обслуживающие «криптопузырь», так как ситуация с криптовалютами в мире остается неопределённой и, скорее всего, завершится очередной финансовой пирамидой, рухнувшей на голову доверчивых инвесторов.

Эксперты Superjob.ru считают, что в ситуации с криптовалютами, скорее всего, произойдёт внутренняя отраслевая миграция, когда сотрудники переходят от одного стартапа к другому.

А вот специалистов сферы ретейла, работников ресторанного бизнеса, курьеров и водителей в 2018 году сокращения не коснутся, так как введения автоматизированных процессов в этих сегментах в ближайшее время не ожидается.

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Рынок труда

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