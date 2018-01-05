Премьер Монголии нашел виновных в экономическом кризисе в стране

Улан-Батор, , 13:10 — REGNUM Монголия погасила основную часть долга по облигациям «Чингис-бонд» в размере 500 млн долларов сегодня, 5 января, передает корреспондент ИА REGNUM. Церемония состоялась в министерстве финансов страны при участии премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха.

Напомним, частичные выплаты по займу должны были быть сделаны в срок до 5 января 2018 года. Облигации «Чингис-бонд» на сумму 1,5 миллиарда долларов были выпущены в обращение в 2013 году с целью привлечения средств для инвестирования в экономические проекты. Чтобы частично погасить этот займ, в ноябре 2017 года в Монголии выпустили новые облигации — «Гэрэгэ-бонд» на срок 5,5 лет под 5,625%. В результате удалось привлечь 800 млн долларов. Эти деньги пошли на погашение «Чингис-бонда» и «Димсам-бонда».

По данным министерства финансов Монголии, рост экономики страны в 2017 году составил 3,8%, объем экспорта страны впервые достиг 6,2 млрд долларов, а баланс внешней торговли составил 1,9 млрд долларов. Резервы иностранной валюты достигли 3 млрд долларов. На рост экономики и увеличение валютных резерв, по данным министерства, повлияло увеличение иностранных инвестиций и своевременное финансирование в рамках кредита Международного валютного фонда.

Как отметил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вышеуказанные факторы и своевременное погашение ранее сделанных долгов помогут стране улучшить экономическую ситуацию. Однако в своей речи глава правительства обвинил своих предшественников из Демократической партии в том, что они выпустили займ на сумму 1,5 млрд долларов, не проведя предварительной оценки ситуации. По его словам, именно правительство, действовавшее в стране до парламентских выборов 2016 года, обанкротило Монголию.

«Экономика нашей страны улучшается. Мы постепенно выходим из трудной ситуации. Сегодня убыток бюджета составляет 9%. Для нас 2018 год — год погашения внешних и внутренних долгов. Мы сегодня смогли решить одну из актуальных для страны проблем», — заявил премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух.

Напомним, Монголия в 2016 году оказалась на грани дефолта. Для того, чтобы преодолеть экономические трудности, страна взяла кредит по программе МВФ, пообещав отказаться от повышения зарплат бюджетникам и увеличить налоги. Это привело к серии забастовок и митингов в стране.

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