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Турецкий лоукостер Pegasus приостановит полеты Нижний Новгород – Стамбул

Экономика

В конце марта прямое авиасообщение планируется возобновить

Нижний Новгород, 5 января 2018, 12:13 — REGNUM  Турецкая авиакомпания Pegasus прекратит осуществлять регулярные рейсы по маршруту Нижний Новгород — Стамбул с 13 января 2018 года. Соответствующая информация размещена на портале аэропорта «Стригино».

ИА REGNUM напоминает, рейсы в Стамбул были запущены 21 июня 2017 года и осуществлялись трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам на самолете Boeing 737−800. В связи с высоким пассажиропотоком по указанному направлению компания приняла решение сохранить рейсы два раза в неделю в осенне-зимний период.

Согласно данным аэропорта «Стригино», регулярные рейсы в Стамбул будут возобновлены с 27 марта 2018 года и будут осуществляться до 26 октября. Периодичность полетов запланирована дважды в неделю по вторникам и пятницам, воздушное судно — Boeing 737−800. Продолжительность полета составит 3,5 часа.

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Авиаперевозки

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