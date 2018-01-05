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Рубль слабеет к доллару и евро

Экономика

Снижение пока незначительное

Рубль слабеет к доллару и евро
© ИА REGNUM
Рубль

Москва, 5 января 2018, 11:58 — REGNUM  Российский рубль на открытии торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) начал немного снижаться по отношению к доллару США и евросоюзному евро. Об этом сегодня, 5 января, свидетельствуют данные торгов.

К 11:45 по московскому времени доллар США стоит 57,12 рубля, евро — 68,87 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые валютные торги в 2018 году на ММВД стартовали 3 января, несмотря на то, что праздничные дни в России продлятся до 8 января.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что в начале 2018 года рубль может столкнуться с сильными колебаниями курса.

Читайте ранее в этом сюжете: В начале 2018 года возможны сильные колебания рубля

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