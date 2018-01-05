WSRW осудила ЕС за финансирование рыбных проектов Марокко в Западной Сахаре

Тифарити, , 05:44 — REGNUM Обсерватория природных ресурсов Западной Сахары (Western Sahara Resource Watch, WSRW) выступила с осуждением финансирования со стороны Европейского союза марокканских рыбных проектов на оккупированной территории Западной Сахары, передаёт Sahara Press Service.

В WSRW констатировали, что в минувшем году Марокко с «явным одобрением» Евросоюза направило большую долю полученных от ЕС средств на развитие промысловых объектов в оккупированной королевством части Западной Сахары.

В рамках двустороннего протокола Марокко получает от ЕС ежегодную помощь в размере 14 млн евро на развитие своего рыболовного сектора, однако правительство Марокко направляет порядка 66,5% этой поддержки на экспансию рыбной промышленности в Западной Сахаре, что наблюдается уже третий год подряд, говорится в заявлении организации.

В коммюнике WSRW также указывается, что в декабре 2016 года Суд ЕС пришёл к заключению, что соглашение об ассоциации и торговые соглашения между Европейским союзом и Марокко не должны применяться в отношении Западной Сахары, которая является отдельной от королевства территорией.

«Единственный способ законного применения таких соглашений в Западной Сахаре — только при явном согласии народа Западной Сахары, консультаций с которым никогда не проводилось», — заявляют в организации.

Вместе с тем, как отмечается, Европейский союз «закрыл глаза на правовое положение и начал переговоры с Марокко по изменению торгового соглашения с тем, чтобы включить в него Западную Сахару».

По данным WSRW, Марокко обратилось к ЕС с просьбой о финансировании 36 своих промысловых проектов, из которых 15 расположены в Западной Сахаре, ещё 13 — частично запланированы и только семь проектов будут осуществлены на территории самого Марокко.

В своём коммюнике организация делает вывод, что Еврокомиссия «полностью осознаёт», что она финансирует рыболовные проекты Марокко в оккупированной Западной Сахаре.

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