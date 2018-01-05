В Болгарии отклонили жалобу «Укроборонпрома» на контракт с РСК «МиГ»

София, , 00:06 — REGNUM Болгарская Комиссия по защите конкуренции отклонила жалобу украинского госконцерна «Укроборонпром» на контракт министерства обороны Болгарии с РСК «МиГ» на ремонт и техническое обслуживание истребителей МиГ-29, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как сообщается, решение комиссии даёт возможность оборонному ведомству продолжить переговоры с российской компанией. В то же время украинская сторона имеет возможность обжаловать данное решение в Верховном административном суде Болгарии.

На подачу апелляции отводится три дня с момента официального уведомления сторон о решении комиссии по защите конкуренции.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Болгария предложила российской корпорации «МиГ» контракт на сумму 81,3 млн левов (41,5 млн евро) на техническое обслуживание в течение четырёх лет 15 истребителей, находящихся на вооружении ВВС республики: 12 одноместных МиГ-29А и трёх двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ.

Сообщалось, что Болгария выбрала процедуру прямых переговоров с РСК «МиГ» на том основании, что российская компания является единственной имеющей соответствующую лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможности для осуществления ремонта и продления срока эксплуатации истребителей МиГ-29.

Министр обороны Болгарии Красимир Карачанов сообщал, что специалисты РСК «МиГ» уже прибыли в Болгарию и проводят технический осмотр имеющихся истребителей.

Между тем, 20 декабря министерство обороны Болгарии объявило о приостановке сделки в связи с тем, что «Укроборонпром» подал жалобу в Комиссию по защите конкуренции. Ведомство проинформировало, что выделенные на заключение контракта средства возвращаются в государственный бюджет, а для выделения новых средств на ремонт и поддержку боевых самолётов впоследствии потребуется как минимум 3−4 месяца.

Действия украинской стороны в Софии расценили как намеренную попытку саботировать ремонт боевой техники ВВС Болгарии. В министерстве обороны республики подчеркнули, что «Укроборонпром» не имеет лицензии на техническое обслуживание истребителей МиГ-29, а следовательно, не может выполнить того перечня работ, который необходим оборонному ведомству.

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