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Рогозин: «Альфа-банк» не работал со средствами гособоронзаказа

Экономика

«"Альфа-банк» действительно просил, но так и не получил разрешение»

Рогозин: «Альфа-банк» не работал со средствами гособоронзаказа
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Альфа-Банк

Москва, 4 января 2018, 20:45 — REGNUM  «Альфа-банк» не работал со средствами гособоронзаказа, так как не получил соответствующего разрешения. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook

«Не даю этическую оценку заявлению руководства «Альфа-банка» о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций», — написал Рогозин. — Просто обращаю внимание на то, что «Альфа-банк» действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа».

Напомним, ранее первый зампред совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев сообщил «Эху Москвы», что банк предупредил оборонные предприятия о прекращении их обслуживания из-за «санкций».

По его словам, кредитная организация не собирается сразу разрывать все отношения, но постарается максимально сократить риски.

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Банковское дело

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