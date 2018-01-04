Протяжённость «Турецкого потока» уже превысила 700 км

Москва, , 14:52 — REGNUM Строительство газопровода «Турецкий поток» активно продвигается. На сегодня «Газпром» уже уложил свыше 700 километров морского участка газопровода суммарно по двум ниткам. Об этом рассказал журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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По словам главы компании, это около 38%. Напомним, протяженность газопровода должна превысить 900 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, отметку 600 километров газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам «Газпром» преодолел в декабре 2017 года. Тогда официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что строительство ведётся высокими темпами, со скоростью порядка четыре километра в сутки. Это даёт возможность предполагать, что работа будет завершена в заявленные сроки.

Напомним, новый экспортный газопровод из России в Турцию «Турецкий поток», который пройдёт по дну Чёрного моря, строится из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Первые разрешения органов власти Турции на реализацию «Турецкого потока» «Газпром» получил в сентябре 2016 года. А уже в октябре того же года между Москвой и Анкарой был подписан договор на прокладку двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд м³. Строительство газопровода «Турецкий поток» в Черном море началось 7 мая 2017 года.

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