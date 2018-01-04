Киев, , 14:16 — REGNUM Только после двух лет убытков и дискриминации в Киеве согласились признать, что зона свободной торговли с ЕС обернулась для Украины провалами и потерями, заявил журналистам сегодня, 4 января, политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

Ранее заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что Украина намерена оценить эффективность действия соглашения о ЗСТ с ЕС.

«Мы потеряли 20% нашего промышленного производства… У нас практически полностью изменилась структура экономики», — констатировала она.

«Вот так — только после двух лет убытков и дискриминации — в Киеве наконец согласились признать: зона свободной торговли с ЕС обернулась для Украины провалами и потерями», — отмечает, в свою очередь, Медведчук.

Ссылаясь на данные Микольской, политик отметил, что по объемам поставок в Евросоюз Украине удалось вернуться лишь к показателям 2013 года.

«Если за 11 месяцев 2013-го украинский экспорт в ЕС составлял почти $15 млрд, то за аналогичный период 2017-го (почти через два года действия зоны свободной торговли) достиг $15,9 млрд. Но и этот мизерный прирост на европейском направлении полностью нивелируется общим падением экспорта. По сравнению с январем — ноябрем 2013 года в 2017-м товарный экспорт Украины сократился на 45,5%», — отметил он.

Лидер «Украинского выбора» напомнил, что о провале ЗСТ с ЕС и ее дискриминационном характере по отношению к украинским товаропроизводителям в Киеве заговорили сразу же после начала ее действия.

«За последние два года Украина превратилась в сырьевую базу для благополучных европейских стран. Вследствие ЗСТ с ЕС пострадала вся высокоточная украинская промышленность. Наша страна поставляет в Европу в основном сырье и продукцию с низким уровнем переработки. Произошла деиндустриализация экономики, промпредприятия простаивают, растет безработица», — констатирует политик.

Медведчук уверен: чтобы не допустить краха экономики, необходимо сменить вектор внешнеэкономической интеграции Украины.

«Восстановление кооперационных связей и торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ, и в частности с Россией, станет тем локомотивом, который вытянет нашу экономику из кризиса и обеспечит ее стабильный и уверенный рост, как это было в 2004 году, когда экономика Украины по праву считалась самой перспективной на постсоветском пространстве», — резюмировал политик.