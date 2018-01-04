«Год несбывшихся надежд»: эксперты о ситуации в экономике Украины

Киев, , 14:35 — REGNUM Подводя итоги предыдущего года для экономики Украины, многие эксперты отмечают его схожесть с предыдущим, 2016 г. и говорят, что могло быть и лучше.

Так, по итогам этого года НБУ ожидает инфляцию на уровне 12,2% (в 2016 году инфляция составила 12,4%). Кроме того, если по итогам 2016 г. рост ВВП Украины составил 1,8%, то в этом году премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает рост в 2%. На постсоветском пространстве это один из самых низких показателей, таким образом, по сути, экономика Украины продолжает стагнировать после 10%-ного обвала ВВП в 2015 году.

Чиновники списывают низкий темп экономического роста на последствия торговой блокады Донбасса, которую радикалы начали в начале года.

«Импорт повысился за счет блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Все это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады», — пояснил сам Гройсман, комментируя экономические итоги 2017 года.

Эксперт Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, в своем блоге отмечает, что в прошлом году на Украине было «лучше, чем в 2016 году, но хуже, чем в 2013 году». Он приводит наиболее важные данные:

«1. Экспорт Украины за 10 месяцев 2017 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и меньше на 33% уровня 2013 года. Но впервые уровень экспорта товаров из Украины в ЕС превысил уровень 2013 года. Так что медленно, но экспорт Украины восстанавливается после обвала 2014−2015 годов. А если помнить, что экономика Украины экспортно ориентирована, то это значит рост всей экономики Украины.

2. Около 7 млрд долл. украинские гастарбайтеры перечислили в Украину за 10 месяцев 2017 года. Это значительно больше и кредитов МВФ, и прямых зарубежных инвестиций, который в этом году не превысили двух миллиардов. Рост притока валюты от гастарбайтеров обеспечивает относительную стабильность на валютном рынке Украины и позволяет более-менее обходиться без кредитов МВФ.

3. Только в конце текущего года гривна начала девальвировать, но при этом девальвация небольшая, если учесть, что в январе 2017 года средний курс доллара на межбанке был 27,5 грн. При этом всю весну, лето и большую часть осени курс гривны показывал относительную стабильность с ревальвацией. Это положительно повлияло на экономику Украины в целом. Бизнес не любит скачков доллара. Деньги любят стабильность и тишину

4. За 9 месяцев 2017 года было введено в эксплуатацию 6,9 млн квадратных метров жилья на Украине, это на 21% больше, чем в прошлом году. И даже на 6% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Многие украинцы, когда увидели, что «валютные качели» закончились, начали инвестировать деньги в жилье. Частично на спрос на строительство жилья повлияли и деньги гастарбайтеров. Строительство в этом году было основным драйвом роста ВВП. Тем более что рост инвестиций в строительство на одну гривну дает прирост ВВП четыре гривны.

5. Согласно официальным данным за октябрь 2017 года, реальная заработная плата в Украине выросла на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекорд. Такого роста реальной заработной платы в Украине давно не было. Хотя можно поспорить на сколько, точно не подсчитано, но в действительности покупательная способность населения в 2017 году выросла. Рост розничных продаж на 8% за 10 месяцев 2017 года — это действительно хороший индикатор роста покупательной способности украинцев. В 2014—2015 годах падение розничных продаж было около 30%. Тогда было не до покупок».

Олег Устенко, экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера считает, что результаты экономической политики правительства могли быть лучше.

«2017 год был годом экономического роста, к сожалению, более меньшего, чем мы ожидали. Это был год замедления роста инфляции и снижения безработицы, по сравнению с прогнозными показателями. Это был год несбывшихся надежд. Украина упала в 2014—2015 гг. почти на 17%. Ожидалось, что в 2017 году экономический рост будет увеличиваться, чтобы вернуться на уровень 2013 года. Изначально на этот год рост прогнозировался на уровне 3%… Блокада на востоке страны украла как минимум 1% нашего роста. Но даже если бы Украины показала 3% роста, этого все равно было бы недостаточно. Недостаточно, потому что на наших западных границах наши соседи показывали ещё большие темпы экономического роста. Поляки выросли почти на 4%, румыны — почти на 5%, венгры — больше 2%… По результатам этого года наш ВВП будет на уровне 2200 долл. на одного человека. Это в семь раз ниже показателя ВВП на душу населения в Польше. Вот одна из причин, почему у нас интенсифицировались миграционные процессы», — комментирует специалист.

Виталий Шапран, главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг», член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков подчеркивает, что одна из самых серьезных и трудно преодолимых проблем — это отток трудовых ресурсов в страны ЕС.

«Когда число занятых в экономике уменьшается, есть риск охлаждения роста или даже падения ВВП и срыва выполнения бюджетных показателей… Второе — это рост импорта и сокращение динамики роста экспорта. Январь — сентябрь 2017 года мы окончили с отрицательным торговым сальдо в размере 196 млн долл., но нет гарантий, что этот почти нулевой показатель для Украины удастся удержать в 2018 году, а это зависит не только от нас, но и от ситуации на наших ключевых сырьевых экспортных рынках», — отмечает специалист.

Что же касается наступившего года, эксперты считают, что экономические показатели — 2018 для Украины будут не хуже, но и не лучше прошлогодних. Опрос специалистов провел УНН.

«В экономический системе никаких реформ и изменений не было. А поскольку их не было, то не стоит ожидать улучшения экономических результатов в 2018 году. Они будут не хуже, но и не лучше», — заявил председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

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