Закупки газа у России: Польша не намерена повторять прежние ошибки

Варшава, , 13:38 — REGNUM Польша может продолжить закупать газ в России, но подписание нового контракта возможно только при некоторых условиях. Об этом глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк сообщил в интервью изданию Dziennik Gazetą Prawną.

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Напомним, существующий в настоящее время контракт между Россией и Польшей о поставках голубого топлива истекает в 2022 году. При этом, как отметил Вожняк, нынешний контракт «во всех отношениях очень устаревший», а российский газ для Польши — достаточно дорогой.

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«Мы не должны повторять ошибок, которые поставили Польшу в невыгодное положение, — мы не подпишем больше контракт, который включает в себя негативные и устаревшие положения, заключён более чем 20 лет назад, а его ценовая формула жёстко связана с ценой нефти», — отметил глава компании.

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Закупать газ у России Польша будет, если российская сторона сможет предложить нормальные, рыночные условия купли-продажи газа. И даже при этом, если контракт с «Газпромом» и будет заключён, то «не на длительный срок, не на большие объёмы газа».

Напомним, политику «энергетической независимости от России» Польша провозгласила несколько лет назад. И это при том, что страна является традиционным покупателем российского газа. Как сообщало ИА REGNUM, действуя в рамках этой политики, Польша в сентябре 2017 года заключила новое спотовое соглашение с норвежской фирмой Statoil. Объём поставки составит 140 тыс. кубометров сжиженного природного газа, или 84 млн кубометров голубого топлива после регазификации.

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