В Армении начало года ознаменовалось чувствительным подорожанием топлива

Ереван, , 12:47 — REGNUM 2018 г. в Армении начался с подорожания бензина, дизтоплива и газа на автозаправочных станциях. Цена на бензин, продаваемого под названием Regular, выросла примерно на 5% по сравнению с концом 2017 г. и на 10%, если сравнивать цены с началом декабря. В начале месяца бензин стоил 390 драмов, в конце — 410, а с 1 января — 430 драмов.

На 7% процентов выросло в цене дизтопливо, подорожав в новогоднюю ночь с 410 до 440 драмов.

Больше всего подорожал газ на автозаправочных станциях. Если до Нового года он продавался по цене 180−200 драмов за кубометр, то с 1 января цена выросла на 10%. Следует отметить, что около 90 процентов автомобилей, в том числе городской транспорт и такси, в Армении эксплуатируются на природном газе.

Подорожание газа экономисты объясняют повышением акцизного налога с 8 тыс. драмов до 25 тыс. на 1 тысячу кубометров сжиженного газа. Акциз на бензин повысился с 25 тыс. драмов до 40 тыс. на тонну.

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