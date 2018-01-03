Порт литовской Клайпеды поставил свой исторический рекорд

Вильнюс, , 21:24 — REGNUM

В 2017 году в литовском порту Клайпеды было перевалено рекордное в истории порта количество грузов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 января, в дирекции порта.

Всего перевалено 43,01 млн тонн грузов, что на 7,2% больше, чем в 2016 году и является абсолютным рекордом для порта. Больше всего рост в сыпучих грузах — на 14,9%, до 19,093 млн тонн. Перевалка жидких грузов подросла на 2,8% до 11,468 млн тонн, а рост генеральных грузов составил 0,7%, до 12,439 млн тонн.

В порт Клайпеды в 2017 году зашло 6,7 тыс. судов, это на 216 или на 3,3% больше, чем в 2016 году. Город посетило 369,7 тыс. туристов с круизных лайнеров — рост на 10,2%.