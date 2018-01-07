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Убийство АЭС: Евросоюз делает Армению заложником Турции и Азербайджана

Экономика

Повторная публикация в рамках проекта «Лучшее за 2017 год»

Убийство АЭС: Евросоюз делает Армению заложником Турции и Азербайджана
Bouarf
Армянская АЭС

Анна Мейзер, 7 января 2018, 23:35 — REGNUM  

Когда Евросоюз требовал от Литвы, Болгарии и Словакии закрыть АЭС, то взамен он гарантировал вступление этих стран в ЕС. Армении никто и ничего «Соглашением о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским Союзом» не гарантирует. От Армении требуют добровольно уничтожить свой основной источник электроэнергии даже не в обмен на «стеклянные бусы» или «огненную воду», а просто так.

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Насколько велико пренебрежения интересами Армении со стороны ЕС хорошо видно по тому, что от Украины (при подписании соглашения с ЕС) никто не требовал закрыть атомные энергоблоки. Хотя на Украине достаточно реакторов того же типа, что и на Армянской АЭС. Единственное, чем эксперты ЕС обосновывают причины для остановки Мецаморской АЭС, — это сейсмическая опасность. Однако спитакское землетрясение станция благополучно пережила, с достаточным запасом прочности.

Перспективы строительства новой АЭС в Армении весьма призрачны. Ни Россия, ни другие страны не готовы будут инвестировать крупные средства для строительства АЭС в этом регионе. А значит, Армению делают энергетическим заложником Азербайджана, Грузии и Турции. А что такое быть заложником у Азербайджана и Турции, в Армении должны хорошо помнить.

Впервые статья была опубликована 14 октября 2017 года.

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regnum author Анна Мейзер
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Атомная энергетика
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