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Литовская налоговая инспекция объявила о первых победах над «тенью»

Экономика

Жители Литвы, по заверениям литовских налоговиков, требуют чеки у продавцов на рынках и за мелкие услуги

Литовская налоговая инспекция объявила о первых победах над «тенью»
Литовский флаг

Вильнюс, 3 января 2018, 14:47 — REGNUM  В Государственной налоговой инспекции Литвы сегодня, 3 января, отчитались о первых результатах объявленной в декабре 2017 года так называемой «чековой лотереи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суть лотереи — любой чек при покупки товара на рынке или за мелкие услуги (например, в парикмахерской) можно зарегистрировать на специальном сайте налоговой и выиграть от 200 до 5 тыс. Евро. Таким образом литовская налоговая инспекция стимулирует жителей требовать чеки в местах, где за покупки или услуги их чаще всего не выдают, и где уровень теневой экономики самый высокий.

С начала лотереи жители уже зарегистрировали 222 тыс. чеков. 2 января был разыгран первый главный приз в 5 тыс. евро и 10 по 200 евро.

Отметим, что по оценкам министерства финансов Литвы теневая экономика в Литве достигает порядка 20%, эксперты коммерческих банков и экономисты считают, что она выше, и может достигать 25% от ВВП.

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Экономика Литвы

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