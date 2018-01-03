Прибавил 12%: курс биткоина на 3 января

Москва, , 13:25 — REGNUM Биткоин после очередного падения резко набирает обороты. Так, 3 января курс самой популярной криптовалюты на биржах вырос более чем на 12% (или почти $1,4 тысячи) по сравнению с 2 января.

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На американской бирже Poloniex на 12:00 по московскому времени биткоин торговался на уровне $15,139 тыс. Это на 13,05% больше, чем 2 января. За 24 часа объёмы торгов на этой бирже превысили 114,423 млн долларов на 7867 биткоинов.

На американской бирже Bitfinex за один биткоин давали $15,081 тыс. (+12,77% за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, торги на бирже в 2018 году открылись снижением курса биткоина. Понижение курса биткоина на годовом старте наблюдается впервые с 2015 года.

Биткоин в первый день 2018 года потерял 4,28%, в то время как в аналогичный период 2017 года наблюдалось повышение на 3,58%.

Напомним, первый день наступившего 2018 года биткоин завершил на отметке в $13,44 тыс. Таковы данные на 1 января в 23:55 по московскому времени на бирже NYSE в Нью-Йорке.

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