«Император» зарабатывает, народ терпит: Украина — итоги года в экономике

Андрей Стеценко, , 13:37 — REGNUM

ВВП

Полных данных о ВВП Украины в 2017-м году, естественно, пока ещё нет. Однако сравнительная статистика по первым трём кварталам 2016 и 2017 гг. в ценах 2016 года показывает следующее.

1. Номинальный ВВП за январь-сентябрь составил 821,28 млрд грн (+125,64 млрд грн или +15,3% в пересчёте на реальные цены 2016 года). Однако как минимум 12,5% (январь-ноябрь) от этой суммы составляет инфляционная накачка.

2. Это означает, что инфляция за 11 месяцев 2017 года на 0,1% уже превысила инфляцию за весь 2016 год (12,4%). Также следует отметить, что Нацбанк Украины в 2017 году дважды корректировал прогноз инфляции, последовательно изменяя его с 8% до 9,1%, а затем до 12,2%. Рейтинговое агентство Fitch Ratings в конце ноября прогнозировало, что по итогам года инфляция на Украине разгонится до 13,7%.

Прогноз на 2018 год выносился также в конце 2016 года (6%), однако в октябре 2017-го его пересмотрели до 7,3%. Удастся ли в этот раз работникам НБУ быть точными? Сомнительно, учитывая, что в бюджет заложен среднегодовой курс 29,3 грн/долл и 30,1 грн/долл на конец 2018 года. Учитывая, что в 2018 год Украина вошла с курсом 28,06 грн/долл, одна только девальвация национальной валюты создаёт предпосылки для инфляции как минимум в половину прогнозного значения. Прогноз Fitch Ratings — 9,1%. Впрочем, к курсу гривны и инфляции мы ещё вернёмся.

Чисто статистически правительство Украины сможет хвалиться ростом ВВП в долларовом исчислении. Дело в том, что среднегодовой курс гривны к доллару, вопреки ожиданиям, был относительно невысоким. Напомним, в бюджете-2017 он был установлен на уровне 27,2 грн/долл, однако уже в конце января 2017 года он упал ниже этого значения и превысил его только 5 декабря, падая до 25,45 грн — абсолютный годовой максимум, до которого удалось укрепиться гривне после практически непрерывного 7-месячного падения стоимости доллара. В сочетании с номинальным ростом ВВП это может привести к тому, что рост ВВП в долларовом эквиваленте будет больше, чем в гривне. Во внутреннем употреблении это особой пользы не принесёт, однако будет полезно правительству в попытках занять деньги на внешних рынках: в 2017 году министр финансов Александр Данилюк неоднократно декларировал намерение перестать брать в долг у МВФ и вернуться к практике размещения облигаций.

Впрочем, как уже было сказано, укрепление гривне не помогло. За сентябрь-декабрь она «сдала» всё завоёванные позиции. В сравнении с 1 января 2017 года доллар стоит на 0,87 грн дороже.

Стоимость топлива в розничных сетях

2017 год запомнится украинцам весьма ощутимым скачком стоимости топлива. Если мы возьмём последние зафиксированные «Консалтинговой группой «А-95» средние цены на АЗС (29 декабря), то получится, что литр А-98 за год прибавил в стоимости 4,32 грн (до 28,24 грн/л), А-92 — 5,09 грн (до 27,5 грн/л), дизельное топливо — 4,84 грн (до 26,03 грн/л). Напомним, что на стоимость топлива на Украине влияют сразу 3 основных показателя: текущая стоимость нефти, определяющая отпускную цену импортёров, курс доллара — валюты заключения контрактов на импорт, и курс евро — валюты расчёта величины акциза. Таким образом, падение стоимости топлива — ситуация практически невероятная для Украины, ведь одна из этих переменных всегда растёт.

Стоимость топлива, в свою очередь, становится весомым вкладом в раскрутку инфляции, поскольку заложена в цену любого товара на полке магазинов. Учитывая же озвученный средний прогнозный курс и стоимость нефти, достигшей к концу 2017 года 67 долл/барр, украинским автомобилистам стоит готовиться к 35 грн/л А-95 к концу 2018 года и 31 грн за литр дизтоплива. С соответствующими последствиями для цен на остальные товары.

Долги и кредиты

Государственный долг Украины в 2017 году продолжил расти. На 1 января 2017 года он составлял 70,97 млрд долл. С января по начало ноября, т. е. за 10 месяцев, он увеличился на 5,617 млрд долл, т. е. до 76,288 млрд долл. 3,646 млрд долл правительство Украины привлекло у внешних кредиторов и 1,971 млрд долл — внутри страны. Это отличается от практики 2016 года. Тогда, наоборот, около 3,3 млрд долл заняли внутри страны, а остальные 2,1 млрд — это в основном транши МВФ.

В этом году у МВФ, считай не занимали: отдали практически столько же, сколько получили в кредит. Большая часть из привлечённых средств — это еврооблигации на сумму 3 млрд долларов под 7,35% годовых на 15 лет. Как отмечает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, ставка весьма привлекательная, особенно в сравнении со средней доходностью долларовых депозитов на Украине, составлявшая на момент размещения облигаций 3,7−3,8%.

Почему же правительство кредитуется и стремится кредитоваться за границей под 7,35%, что вдвое дороже актуальной стоимости привлечения валюты внутри страны и примерно в 1,5 раза дороже, чем транши МВФ?

С МВФ понятно. Их кредиты завязаны на политические обязательства. Скажем, для получения денег от Фонда в 2017 году пришлось бы открыть рынок земли, провести пенсионную реформу (её провели, но у Фонда до сих пор есть к ней вопросы), повысить тариф на природный газ для населения, принять законы об антикоррупционном суде. Это заведомо невыполнимо.

Дальше можно только предполагать, однако предположение Охрименко выглядит весьма правдоподобно.

«…еврооблигации могут без особых проблем с помощью зарубежных брокеров оказаться на оффшорных счетах наших народных депутатов и любовниц министров. В результате получится очень забавный бизнес. Правительство Украины будет платить большие проценты на оффшорные счета, тем самым помогая лицам, «приближенным к императору», хорошо на этом заработать, в то время, как украинский народ будет постоянно слушать о реформах… Может, именно эта возможность использовать украинские еврооблигации для оффшорных схем и стала тем фактором, который стимулирует правительство Украины больше думать о доходах зарубежных инвесторов, чем о доходах украинцев?», — размышляет специалист.

Никто, конечно же, не мешает выпустить внутренние облигации и установить по ним такую же доходность. Однако приобретение внутренних облигаций проще отследить, к тому же оно сопряжено с необходимостью проводить крупные суммы в валюте через банковскую систему Украины. Не говоря уж о том, что в любых форс-мажорных обстоятельствах еврооблигации будут котироваться дороже: выше гарантии возврата, ниже дисконт. В общем, если можно кредитовать постепенно деградирующую Украину под хороший процент — почему бы этого не делать?

Впрочем, нужно отметить, что это не единая позиция киевских властей. Нацбанк, наоборот, настаивает на продолжении сотрудничества с МВФ. Сложно сказать, какая из двух позиций в данном случае для Украины хуже: откровенное разворовывание бюджетных средств через высокий процент на внешние кредиты либо дешёвый кредит в обмен на политический и экономический диктат со стороны МВФ. Как говорится, обе хуже.

Отношение госдолга к ВВП в 2017 году также выросло. до тех пор, пока нет точной информации о ВВП, говорить об этой динамике можно лишь относительно. По свидетельству экс-члена Совета НБУ Виталия Ломаковича, актуальный госдолг Украины — это примерно 84% её ВВП. На начало 2017 года отношение госдолга к ВВП составляло 81%. Напомним, что МВФ считает критической границу в 60%.

Доходы населения

Средняя заработная плата по Украине за 11 месяцев 2017 года составила 6953 грн. Поскольку средний курс за год пока не известен, воспользуемся более высоким курсом, заложенным в бюджет (27,2 грн/долл) и получим 255,6 долл. В гривневом эквиваленте средняя з/п в 2017 году на 1765 грн выше, чем в 2016-м. Пересчёт средней з/а 2016 года по «бюджетному» курсу (24,1 грн/долл) даст нам 215 долл. С одной стороны, этот пересчёт и разница в 40 долл условны, поскольку реальный средний курс в 2016 году был выше указанного значения точно так же, как в 2017 году — ниже 27,2 грн. С другой же именно за счёт этого рост средней з/п в 2017 году относительно 2016-го примерно столько (35−40 долл) и составляет.

Больше всех в минувшем году зарабатывали, конечно же, жители столицы (10 870 грн). Меньше всех, уже традиционно, — жители Тернопольской области (5435 грн). При этом, согласно данным Укрстата, только 3 вида деятельности на Украине способны обеспечить ежемесячный средний доход свыше 10 тыс. грн: гражданская авиация, информация и телекоммуникации, финансовая и страховая деятельность. Статистика оперирует усреднёнными данными, однако точно так же верно, что далеко не все киевляне заняты в авиации, телекоме и банковской сфере. Сопоставление этих усреднённостей говорит нам о том, что нормой на Украине по прежнему остаются теневые зарплаты.

Минимальную зарплату эксперты считают ещё одним фактором высокой инфляции в минувшем году. Напомним, с начала января она была повышена до 3200 грн, т. е. вдвое в сравнении с 2016 годом. С января 2018 года она увеличилась до 3723 грн, а со второй половины года может вырасти до 4100 грн. Принимать соответствующее решение, по словам президента Украины Петра Порошенко, правительство будет по итогам I полугодия. Были и более смелые планы (5400 грн), однако в МВФ их не одобрили.

Экспорт

Показателями внешней торговли правительство Украины также может сдержанно гордиться. За январь-октябрь экспортировано товаров на сумму 35,2 млрд долл. Для сравнения: за весь 2016 год от экспорта товаров Украина получила 36 млрд долл. Следовательно, в 2017-м году украинские предприятия наторгуют примерно 42 млрд долл.

«Среди основных торговых партнеров Украины в экспорте товаров в январе-октябре 2017 года — страны Европейского союза с удельным весом 40,2% в общем объеме экспорта товаров, Россия — 9,3%, Турция — 5,7%, Индия — 5,2%, Китай — 4,6%, Египет — 4,3%, Беларусь — 2,6%, США — 1,9%, Молдова — 1,6%, Иран — 1,4%», — отметили в Минэкономразвития.

Однако росли и другие показатели. Так, негативное сальдо внешней торговли за те же 10 месяцев выросло до 4,573 млрд долл (в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Т. е. импорт рос даже более быстрыми темпами, чем экспорт.

В прошлом году сальдо вышло в плюс за счёт экспорта услуг, в основном — транзита российского газа европейским потребителям. В этом году, согласно заявлению «Нафтогаза Украины», транзит был рекордным — 93 млрд кубометров (так много Украина не прокачивала с 2011 года). Однако даже эти доходы могут оказаться недостаточными. Динамика внешнеторгового сальдо говорит о том, что покрывать придётся порядка 5−5,5 млрд долл. Динамика экспорта услуг позволяет надеться примерно на 5 млрд долл. Таким образом, в лучшем случае внешняя торговля по итогам 2017 года выйдет в ноль. В худшем — просядет на несколько сот миллионов долл.

Напомним, 2016 год Украина завершила с результатом +336 млн. Курс доллара, заложенный в бюджет, указывает скорее на второй вариант.

В товарной структуре экспорта Украины усилились уже известные нам тенденции. 41,3% валютной выручки (январь-сентябрь) получено от продажи продукции аграрного сектора, 23% — металлургического комплекса, 11,5% — машиностроения, 9,5% — минерального сырья. Таким образом, на эти 4 экспортные статьи приходится свыше 85% совокупной выручки.

Приватизация

В минувшем году правительству Украины снова не удалось начать т.н. «большую приватизацию». Сначала Фонд госимущества остался без руководства: его бывший глава ушёл в отставку после настойчивых намёков премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Причиной намёков стала как раз неспособность запустить продажу госсобственности в масштабах, которые бы устроили Кабмин и МВФ.

Долгое время Фонду госимущества не могли найти нового руководителя. Нынешнего и.о. главы ФГИ Виталия Трубарова назначили только в начале сентября, тогда как предыдущий (Игорь Билоус) ушёл в отставку ещё в апреле. Это время можно было бы считать потраченным впустую, если бы не министерство экономического развития. Его руководство вместе с временным главой ФГИ приступили к разработке нового закона о приватизации. Что и заняло оставшуюся часть года: парламент одобрил законопроект только в декабре. Разумеется, продажа всех значимых объектов была приостановлена.

Таким образом, Виталия Трубарова от отставки спасают сразу 2 момента. Во-первых, работает только 4 месяца. Во-вторых, нет продаж, зато есть новый закон, это тоже результат. К тому же совершенно провальным для ФГИ тоже язык не поворачивается назвать. План приватизации выполнен только на 19,7% (3,376 млрд грн), однако это почти в 18 раз больше, чем в 2016 году. Перевыполнить невыполнение плана удалось в основном за счёт продажи пакетов акций нескольких облэнерго Украины: как раз они-то и принесли ФГИ около 3 млрд грн. Правда, нынешний и.о. ко всему этому отношения не имеет почти никакого (облэнерго продали ещё в августе, законопроект в целом был готов к началу июля).

В целом же ФГИ перечислил в бюджет Украины 5,346 млрд грн (в 2 раза больше, чем в 2016 году). План по доходам от аренды госимущества ФГИ также не выполнил (1,6 и 1,052 млрд грн соответственно). Однако доходы от аренды всё равно превысили показатель 2016 года (1,027 млрд грн).

О приставке перед должностью Трубарова следует сказать особо. На Украине существует уже целый класс чиновников в ранге исполняющих обязанности. Никогда ранее их не было в таком количестве на таких высоких постах. Никогда ранее в качестве и.о. чиновники не работали месяцами.

«Руководители этих структур специально не назначаются, чтобы «исполняющие обязанности» были зависимыми от политиков людьми. В любой момент может быть назначен кто-то другой. Таким образом, всегда есть возможность их заменить, если они будут делать не то, что нужно политикам, — говорит почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в комментарии для Deutsche Welle — Все это существенно замедляет реформы. Рынки не понимают, что происходит, у них нет уверенности, что резко не изменится политика этого министерства, регулятора или госкомпании и их правила игры. Это значит, что рынки инвестируют более осторожно».

Правительству Гройсмана определенно следовало бы обратить внимание на мнение эксперта. В особенности учитывая, что в 2018 году план по приватизации увеличен с 17,1 до 22,5 млрд долл.

На выполнение плана приватизации в 2018 году может повлиять ещё одно обстоятельство.

«Я очень обеспокоен судьбой предприятий, с приватизацией которых медлят их органы управления. Если их не передадут Фонду для продажи, то с большой долей вероятности они пополнят перечень 1225 предприятий, которые уже навсегда утрачены для государства, т. е. будут ликвидированы», — заявил Виталий Трубаров в конце сентября.

И.о. главы ФГИ отметил, что из почти 100 предприятий. которые подлежат передаче ФГИУ по правительственному приватизационному постановлению, передано меньше десяти.

Согласно плану властей, первыми в 2018 году на продажу пойдут пакеты акций 8 предприятий («Укрнефтепродукт», «Стебницкое горно-химическое предприятие «Полиминерал», «Укрхудожпром», «Бориспольское предприятие «Сортнасиннеовоч», «Белоцерковский завод резиновых технических изделий», «Научно-технический испытательный центр «Спектр-Т», «Браиловская база хранения и реализации средств защиты растений», госпредприятие «браиловское») общей оценочной стоимостью 40 млн грн. Их продажа состоится 17−23 января.

Продавать у ФГИ получается не очень, зато получается возвращать, т. е. национализировать. В декабре Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение суда низшей инстанции по иску Фонда о расторжении договора купли-продажи «Укртелекома» (оператор фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета, кабельного телевидения). Компания был продана ещё в 2011 году за 10,5 млрд грн, а в собственность государства её вернули под предлогом невыполнения инвестиционных обязательств. новым собственником — компанией «ЕСУ», контролируемая олигархом Ринатом Ахметовым.

Тоже не самый лучший фон для года большой приватизации, ведь сначала предстоит объяснить потенциальным покупателям, что так на Украине поступают не со всеми новыми собственниками госимущества, а только с «идеологически чуждыми» постмайданной власти.

Украинские банки

Банковская система восстанавливается, считают в Нацбанке Украины, а в 2018 году даже покажет прибыльность. Впрочем, прибыльность банковская система показала уже в 2017 году, но небольшую — 1,43 млрд грн по итогам января-сентября. Картину портят 17 из 88 банков с совокупным убытком 10,98 млрд грн, большая часть из которого приходится на дочерние структуры российских банков.

В минувшем году украинским банкам удалось установить мировой рекорд по размеру проблемных кредитов (58%). Такой результат зафиксирован в июле, однако к началу декабря этот показатель упал до 54,9%. Частично — за счёт общего роста кредитного портфеля.

Проблемные кредиты распределены неравномерно. Больше всего — у госбанков, где даже в конце года эта доля превышала 70% (!). Меньше всего — в банках с частным капиталом (24,2%). У банков с иностранным капиталом — 43,4%. В основном это опять-таки российские банки, поскольку большинство европейских банков покинули рынок Украины ещё по итогам кризиса 2008−2009 гг.

Доля проблемных кредитов могла бы быть больше, но тут сыграла свою роль смена стратегии. На протяжении 2017 года мы неоднократно обращали внимание на снижение доходности по депозитам: за год ставки упали с 16−18% до 10−13% (в гривне).

«Банковской сфере, по большому счету, уже не нужны вклады от населения. Она разочаровалась в частных вкладчиках и уже не гоняется за их деньгами, как раньше. Банки сейчас получают ресурсы от НБУ через систему рефинансирования. Вкладывают их в ценные государственные бумаги, и так система сама себя обеспечивает», — утверждает в комментарии газете «Сегодня» доктор экономических наук, профессор Олег Яременко.

Есть у банков и другой источник заработка. Учитывая, что внешняя торговля Украины достаточно однообразна (зерно, металл, растительное масло, железорудное сырьё) и подвержена известным сезонным колебаниям (деловые циклы экспортёров и с/х, закупка энергоносителей), — можно зарабатывать на сезонности спроса и предложения валюты.

Измениться эта ситуация может только тогда, когда вслед за ставками по депозитами банки начнут снижать кредитные ставки. Ранее эксперты ожидали их снижения к середине 2018 года, основывая эти выводы на постепенном снижении учётной ставки НБУ на протяжении 2017 года. Однако в конце года в ответ на скачок инфляции в НБУ вынуждены были повысить её с 13,5% до 14,5%, не исключив и дальнейшего роста. Поэтому перезагрузка банковских кредитов откладывается на неопределённый период.