За год Украина наторговала с Россией больше, чем с ЕС

Киев, , 04:46 — REGNUM Российско-украинский товарооборот за минувший год превысил товарооборот Украины с Европейский союзом, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Уточняется, что за период с января по ноябрь российско-украинский товарооборот вырос на 28,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) и достиг $9,36 млрд. С ЕС показатель составил $29,28 млрд, рост — 27,6%.

Ввоз товаров из России за указанный период увеличился на 38,6% и составил $6,3 млрд. Экспорт в Россию вырос до $3,06 млрд (+11,9%).

Для ЕС картина выглядит следующим образом: импорт вырос на 23,9%, при этом денежный объем составил $16,51 млрд. Экспортные показатели: рост 32,7%, денежный объем — $12,77 млрд.

Отмечается, что в украинском экспорте доля России снизилась с 9,1% до 8,5%. При этом показатель по импорту вырос с 12,6% до 14,3%.

Доля ЕС по экспорту Украины увеличилась с 31,9% до 35,3%, в то время как по импорту наблюдался рост — с 36,9% до 37,5%.

В общей сложности общий украинский экспорт составил $36,19 млрд (+ 20,1%), импорт $44,03 (+21,8%). Отрицательное сальдо снизилось на 30,2% — до $7,84 млрд.

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