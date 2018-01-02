Банки ВТБ и ВТБ 24 с 1 января работают под единым брендом

Москва, , 10:54 — REGNUM С 1 января 2018 года банк ВТБ24 объединяется с банком ВТБ, далее финансовые организации будут работать под единым брендом, об этом 1 января сообщил «Коммерсант».

Подобное объединение было осуществлено в рамках реализации стратегии российской компании на 2017−2019 годы.

Как пишет издание, таким образом руководство ВТБ планирует в 2019 году уменьшить расходы на сумму около 15 млрд рублей.

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Сообщается также, что занимавший пост руководителя ВТБ24 Михаил Задорнов продолжит свою работу в банке «Открытие», вместе с ним перейдут и другие ТОП-менеджеры.

Напомним, банк «Открытие» с августа 2017 года принадлежит Центробанку, в нём проводится процедура санации.

ВТБ является одним из крупнейших российских банков, по величине активов он занимает второе место. 60,9% компании принадлежит государству.

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