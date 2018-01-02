Чувашия займётся стратегическим планированием

Чебоксары, , 09:47 — REGNUM В Чувашии планируется принять законопроект «О стратегическом планировании в Чувашской Республике». Соответствующий документ, разработанный минэкономразвития республики, выставлен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, закон устанавливает порядок осуществления стратегического планирования в Чувашии, определяет полномочия его участников, а также порядок мониторинга и контроля реализации документов планирования. Его участниками, в частности, являются глава региона, Госсовет Чувашии, Кабинет министров, органы власти и местного самоуправления.

Что касается полномочий, то к примеру за руководителем региона предлагается закрепить обязанности по определению приоритетов социально-экономической политики, долгосрочных целей и задач развития региона, представления в парламент сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ республики, отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Чувашии в рамках ежегодного отчета о результатах деятельности правительства региона.

«Документы стратегического планирования разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на уровне Чувашской Республики», — говорится в законопроекте.

К таким документам предлагается отнести, к примеру, документ стратегического планирования, бюджетный прогноз и прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, государственные программы, схема территориального планирования.

«Проекты документов стратегического планирования Чувашской Республики выносятся на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации», — отмечается в документе.

«Прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и данных, представляемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления», — уточняется в проекте.

Также заявляется, что принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов из республиканского.