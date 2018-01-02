В Алтайском крае опасаются проблем с озимыми

Барнаул, , 08:17 — REGNUM Рекордные 5 млн зерновых, собранные в Алтайском крае по итогам завершившегося сельскохозяйственного года, принесли немало проблем аграриям из-за упавших ниже себестоимости закупочных цен. Но и предстоящий год сулит неприятности. Помимо проблем финансовых (до конца января 2018 года аграрием необходимо заплатить банкам более 2 миллиардов рублей) из-за непредсказуемого характера погоды возникли проблемы с озимыми: возможно вымерзание побегов.

Дело в том, что в некоторых районах края, в том числе и предгорных, где площадей под озимыми больше всего, на полях вообще нет снега. И это при том, что сейчас в регион пришли сильные морозы — до минус 30 градусов Цельсия. Также губительно на состоянии озимых весной может сказаться ледяная корка, сковавшая посевы после декабрьского дождя. Если таяние снега затянется, оказавшиеся в плену льда культуры начнут выпревать, что неминуемо приведет к потерям, — пишет ИД «Алтапресс».

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По словам председателя «Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александра Балакова, неоднозначная ситуация по озимым складывается во многих районах. Наибольшая опасность потери урожая пока в степной части края. Здесь толщина снега за зиму вообще может не превышать 7 сантиметров.

Напомним, Всероссийская сельхозперепись 2016 года показала, что посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Алтайского края выросли и составляют 5372 тыс. гектаров. С момента предыдущей переписи 2006 года рост составил 276 тыс. гектаров. По-прежнему наибольшие посевные площади в крае обрабатывают сельхозорганизации. На 1 июля 2016 года в этой категории хозяйств посевами было занято 3196 тыс. гектаров.

Но аграрии, вырастившие в 2017 году внушительный урожай зерновых, так и не дождались от правительства РФ действенных мер, которые позволили бы продать его по ценам выше себестоимости. Но у них, по крайней мере, появилась надежда, что ситуация изменится.

К решению проблем с обвалившимися ценами зерновых подключился президент Владимир Путин, тогда как правительство РФ так и не включило ни одного действенного инструмента в поддержку разоряющихся крестьян.

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