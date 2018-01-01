Рост зарплат и переработок: Что ждёт российский рынок труда в 2018 году?

Москва, , 14:35 — REGNUM В 2018 году снижение численности населения в трудоспособном возрасте будет продолжаться, что, с одной стороны, подстегнёт рост заработных плат, а с другой стороны — увеличит переработки, считает научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, к концу 2017 года российский рынок труда находится в ситуации полной занятости, и в большей мере это характерно для рынка труда Москвы и Московской области, где уровень безработицы остаётся минимальным (1,8% и 3,3% в 2016 году соответственно). При этом средняя продолжительность рабочей недели выше, чем в среднем по России. Кроме того, работодатели в столичных регионах испытывают дефицит рабочей силы, который будет сохраняться в последующие годы.

«Последний экономический кризис не привел к масштабным сокращениям в отдельных отраслях или профессиях. Высокая инфляция в 2015 году позволила работодателям сохранять работников на местах, сохраняя им номинальную зарплату и снижая ее в реальном выражении. В результате проигравшими оказались в равной мере все работники в не зависимости от профессии или отрасли», — подчеркнул он.

Виктор Ляшок также отметил, что в 2017 году на рынке труда происходили позитивные изменения. Так, согласно ежемесячному мониторингу социально-экономического положения и самочувствия населения, который готовится Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, доля работников, имеющих высокие риски в сфере занятости (возможность потери работы, снижение зарплаты или её задержек, переход на неполную рабочую неделю, вынужденный уход в неоплачиваемый отпуск) значительно снизилась за 2017 год. Кроме того, происходило снижение занятости в неформальном секторе.

«С другой стороны, доля занятых сверхурочно действительно продолжает расти. Но это как раз показатель выхода рынка труда из кризиса: во время экономического спада работодатель сокращает трудовую нагрузку, а вот в период подъёма начинает активно наращивать. При этом работодатель сталкивается с дефицитом рабочей силы (численность трудоспособного населения сокращается), что вынуждает его более активно использовать имеющиеся ресурсы», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рынок труда всегда чувствителен к изменениям в экономике. Так, если до 2014 года в РФ был спрос на специалистов в розничной торговли (продавцов, менеджеров), то сейчас растет спрос на инженерные специальности.

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