Легендарный Чуйский тракт отныне носит номер Р-256

Барнаул, , 12:16 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 января, автомобильная дорога федерального значения Чуйский тракт окончательно сменила номер с привычного М-52 на Р-256. В Росавтодоре напомнили, что новые номера, в соответствии с правительственным постановлением, автомобильным дорогам дали еще в 2010 году. И в течение семи лет дорогу можно было именовать обеими номерами, но теперь осталось только одно название — Р-256.

Напомним, Чуйский тракт проходит по территории трёх регионов — Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай — до границы с Монголией. На Алтае его называли «дорогой, служащей нуждам войны»: с учетом особой важности и огромного стратегического значения, тракт военизировали в 1933 году. С этого момента за ним закреплено название «Чуйский военизированный тракт», а все работники дороги были приравнены к бойцам Красной армии. Первый приказ военного времени, устанавливающий ежедневные дежурства на дороге на весь период мобилизации, был подписан 23 июня 1941 года начальником Управления дороги «Чуйский тракт» Виктором Андреевым. Им же были подписаны и первые приказы о мобилизации работников управления.

В первые же дни Великой Отечественной войны был сформирован 71­-ый дорожно­-эксплуатационный полк, состоявший в основном из высококвалифицированных шоферов и дорожников с «Чуйского тракта» — из Бийска, Маймы, Шебалино, Ини, Онгудая и Кош­Агача. Уже с ноября 41­го 71­й ДЭП прокладывал «Дорогу жизни» по льду Ладожского озера.

26 мая 2017 года исполнилось 95 лет с того дня, когда Чуйскийтракт получил статус государственной дороги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, красоту этой дороги воспел недавно в своем фильме «То, что во мне» режиссёр и известный артист Гарик Сукачёв.

«Чуйский тракт — потрясающая дорога. Можно путешествовать на чём угодно. На Алтае огромное количество разных развлечений для взрослых и детей», — подчеркнул Гарик Сукачев.

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