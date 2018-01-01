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В России с 1 января вырос МРОТ

Экономика

До текущего повышения МРОТ составлял 7800 рублей

Москва, 1 января 2018, 03:27 — REGNUM  Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2018 года составляет 9 489 рублей в месяц, что соответствует 85% от величины прожиточного минимума. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает поэтапное увеличение МРОТ. Январский рост МРОТ — первый этап, при этом учитывается величина прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.

С 2019 года МРОТ будет увеличиваться до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года. Порядок установления прожиточного минимума определен правительством РФ.

До текущего повышения МРОТ составлял 7800 рублей. Информация о размере МРОТ будет публиковаться ежеквартально на официальном сайте Министерства финансов РФ.

Напомним, в начале сентября 2017 года в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин предложил повысить МРОТ. Соответствующий закон позднее одобрила Госдума, а 26 декабря — Cовет Федерации. Президент подписал закон 29 декабря 2017 года.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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