Энергомост в Крым защищает Росгвардия

Керчь, Крым, , 02:31 — REGNUM Объекты энергетического моста на Крымском полуострове перешли под охрану Росгвардии. Об этом сообщил журналистам начальник управления Росгвардии по Крыму генерал-майор Степан Гайдаржийский.

По его словам, ранее безопасность энергомоста обеспечивали внутренние войска. С 1 января 2018 года объекты перешли под вневедомственную охрану Росгвардии в соответствии с постановлением правительства РФ. С 2016 года Росгвардия охраняла энергомост на временной основе.

Гайдаржийский добавил, что в Крыму под охраной Росгвардии находятся 16 важных государственных объектов. В праздничные дни сотрудники Росгвардии несут службу на объектах в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году, после вхождения Крыма в состав РФ, Москва и Киев договорились о поставках в регион электроэнергии. Россия пообещала поставлять на Украину до 1500 МВт электроэнергии, а Украина заверила, что Крым будет снабжаться энергией бесперебойно.

В ноябре 2015 года украинские радикалы взорвали ведущие на полуостров энергетические ветки, регион оказался полностью обесточен. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, электричество подавалось по аварийному графику. Перед Россией встала проблема энергоснабжения Крыма.

Энергомост из Краснодарского края мощностью 800 МВт запускался поэтапно. Уже в первой половине 2016 года начала работать последняя четвертая нитка энергомоста. Режим ЧС на полуострове был отменен.

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