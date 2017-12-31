Процесс ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС завершен

Ереван, , 14:45 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 30 декабря подписал закон о ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее соответствующие законы подписали главы Армении, Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации.

Тем самым во всех странах евразийской «пятерки» завершился этап утверждения Договора Таможенного кодекса ЕАЭС высшими органами власти.

«В настоящее время уже получены уведомления о ратификации нового Таможенного кодекса от министерств иностранных дел Армении, Белоруссии, Казахстана и России. В ближайшее время мы ожидаем аналогичный документ из Киргизии», — сообщил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов.

В соответствии с договоренностями глав государств Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен вступить в силу 1 января 2018 года и сменить действующий с 2010 года Таможенный кодекс Таможенного союза.

Разработка Таможенного кодекса ЕАЭС велась с декабря 2013 года. В работе над новым таможенным законодательством союза приняли участие более 300 экспертов от Евразийской экономической комиссии, государственных органов исполнительной власти и бизнес-сообществ стран ЕАЭС. Основными целями разработки Таможенного кодекса ЕАЭС являлись создание единого таможенного законодательства максимально прямого действия, отвечающего уровню достигнутой интеграции в сфере таможенного регулирования и уровню развития и внедрения информационных технологий в правоприменительную практику стран ЕАЭС.

11 апреля 2017 года Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС был подписан главами государств Евразийского экономического союза.

Таможенный кодекс ЕАЭС закладывает юридическую основу для оцифровки системы регулирования внешнеэкономической деятельности Союза. Среди основных нововведений — переход на электронное декларирование, удаленное взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами через интернет, передача функций по принятию решений на всей цепи поставки — от регистрации декларации до выпуска товаров в свободное обращение — от таможенного инспектора информационной системе таможенных органов и другие.