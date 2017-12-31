Великобритания может ввести свою криптовалюту в 2018 году

Лондон, , 05:04 — REGNUM Вопрос о возможном введении аналога биткоина изучает специальный отдел Банка Англии. Не исключено, что своя криптовалюта у Соединенного Королевства появится уже в 2018 году, сообщает ежедневная британская газета The Daily Telegraph.

Как пояснил изданию представитель Банка Англии, специалисты изучают возможные технологии для проведения операций с цифровыми данными, в основе которых лежит тот же принцип, что и у биткоина и других криптовалют. Отдел работает с 2015 года, в течение 2018 года он должен представить отчет о проделанной работе.

Газета отмечает, что Банк Англии испытывает всё большее давление из-за волатильности криптовалюты биткоин и её популярности у инвесторов. Банк может пойти на создание своей, альтернативной цифровой валюты, привязанной к фунту стерлингов и обеспеченной Нацбанком, однако в силу этого менее волатильной по сравнению с биткоином.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что в 2018 году регулятор начнет обсуждение создания единой цифровой валюты для стран ЕАЭС и БРИКС. Такая криптовалюта потребует обеспечения, например, привязки к какому-либо активу, или просто соглашения между странами, которое определит параметры её эмиссии.

Член совета директоров Германского федерального банка (Бундесбанка) Карл Людвиг Тиле ранее заявил, что в Европейском союзе легализация криптовалют исключена. Вложение в эту новомодную электронную финансовую пирамиду эксперт назвал рискованным.

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