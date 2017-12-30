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Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из регионов ДФО

Экономика

Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек – Приморский край, 4 человека – Сахалинскую область, 3 человека – Республику Саха (Якутию), и 1 человек – Камчатский край

Хабаровск, 30 декабря 2017, 18:57 — REGNUM  Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 человека — Республику Саха (Якутию), и 1 человек — Камчатский край.

30 декабря стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Дальневосточногофедерального округа. Это 30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел во Владивостоке с 20 по 23 декабря.

Финалисты из регионов ДФО:

  • Батуева Таисия Львовна (Якутск, Республика Саха (Якутия), Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»)
  • Борозняк Иван Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край, ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»)
  • Ведерникова Ирина Евгеньевна (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, ЗАО «Роснефть-Шельф-Дальний Восток»)
  • Волков Дмитрий Анатолиевич (Хабаровск, Хабаровский край, Правительство Хабаровского края)
  • Гасанбалаев Гасан Джафарович (Якутск, Республика Саха (Якутия), Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке)
  • Гресь Денис Валентинович (Владивосток, Приморский край, Международный аэропорт Владивосток)
  • Даутов Тимур Рамилевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Сахалин Энерджи)
  • Дубинин Николай Александрович (Владивосток, Приморский край, АО Южморрыбфлот)
  • Иванов Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край, JTI)
  • Иванова Анна Николаевна (Владивосток, Приморский край, АО Управляющая компания «ФРАГРА»)
  • Киселев Сергей Петрович (Хабаровск, Хабаровский край, Mars, Incorporated)
  • Литус Евгений Александрович (Хабаровск, Хабаровский край, Кредитный потребительский кооператив «Умножить»)
  • Лихач Анна Романовна (Хабаровск, Хабаровский край, ООО «Синергия Маркет Хабаровск»)
  • Новиков Дмитрий Геннадьевич (Владивосток, Приморский край, Законодательное собрание Приморского края)
  • Осипова Ольга Сергеевна (Владивосток, Приморский край, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Приморском крае)
  • Рузанов Андрей Викторович (Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком»)
  • Рыбко Юрий Юрьевич (Хабаровск, Хабаровский край, Министерство экономического развития Хабаровского края)
  • Симоненко Александр Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край, ОАО «РЖД»)
  • Сипачёва Вероника Юрьевна (Владивосток, Приморский край, Некоммерческий Фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия»)
  • Стафеев Артём Алексеевич (Хабаровск, Хабаровский край, SalesUp)
  • Степанов Сергей Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край, предприниматель)
  • Стецко Николай Игоревич (Владивосток, Приморский край, Законодательное Собрание Приморского края; ВГУЭС)
  • Сун Андрей Кибонович (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Ростелеком)
  • Терехов Алексей Анатольевич (Хабаровск, Хабаровский край, арбитражный управляющий)
  • Терешкевич Анна Андреевна (Хабаровск, Хабаровский край, ПАО «Сбербанк»)
  • Терещенко Максим Викторович (Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), АО ХК «Якутуголь»)
  • Чепиков Олег Николаевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.)
  • Чернышев Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край, предприниматель)
  • Шарипов Андрей Валерьевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, ООО Газпром Персонал — проект «Сахалин-2»)
  • Шевченко Андрей Станиславович (Владивосток, Приморский край, ООО «ЭЛЭС-Руспасифик»)

Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 человека — Республику Саха (Якутию), и 1 человек — Камчатский край. Еще несколько участников из ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Конкурсанты из регионов Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Платформа «Россия — страна возможностей» осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов «Россия — страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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