Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из регионов ДФО

Хабаровск, , 18:57 — REGNUM Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 человека — Республику Саха (Якутию), и 1 человек — Камчатский край.

30 декабря стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Дальневосточногофедерального округа. Это 30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел во Владивостоке с 20 по 23 декабря.

Финалисты из регионов ДФО:

Батуева Таисия Львовна (Якутск, Республика Саха (Якутия), Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»)

Борозняк Иван Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край, ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»)

Ведерникова Ирина Евгеньевна (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, ЗАО «Роснефть-Шельф-Дальний Восток»)

Волков Дмитрий Анатолиевич (Хабаровск, Хабаровский край, Правительство Хабаровского края)

Гасанбалаев Гасан Джафарович (Якутск, Республика Саха (Якутия), Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке)

Гресь Денис Валентинович (Владивосток, Приморский край, Международный аэропорт Владивосток)

Даутов Тимур Рамилевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Сахалин Энерджи)

Дубинин Николай Александрович (Владивосток, Приморский край, АО Южморрыбфлот)

Иванов Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край, JTI)

Иванова Анна Николаевна (Владивосток, Приморский край, АО Управляющая компания «ФРАГРА»)

Киселев Сергей Петрович (Хабаровск, Хабаровский край, Mars, Incorporated)

Литус Евгений Александрович (Хабаровск, Хабаровский край, Кредитный потребительский кооператив «Умножить»)

Лихач Анна Романовна (Хабаровск, Хабаровский край, ООО «Синергия Маркет Хабаровск»)

Новиков Дмитрий Геннадьевич (Владивосток, Приморский край, Законодательное собрание Приморского края)

Осипова Ольга Сергеевна (Владивосток, Приморский край, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Приморском крае)

Рузанов Андрей Викторович (Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком»)

Рыбко Юрий Юрьевич (Хабаровск, Хабаровский край, Министерство экономического развития Хабаровского края)

Симоненко Александр Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край, ОАО «РЖД»)

Сипачёва Вероника Юрьевна (Владивосток, Приморский край, Некоммерческий Фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия»)

Стафеев Артём Алексеевич (Хабаровск, Хабаровский край, SalesUp)

Степанов Сергей Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край, предприниматель)

Стецко Николай Игоревич (Владивосток, Приморский край, Законодательное Собрание Приморского края; ВГУЭС)

Сун Андрей Кибонович (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Ростелеком)

Терехов Алексей Анатольевич (Хабаровск, Хабаровский край, арбитражный управляющий)

Терешкевич Анна Андреевна (Хабаровск, Хабаровский край, ПАО «Сбербанк»)

Терещенко Максим Викторович (Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), АО ХК «Якутуголь»)

Чепиков Олег Николаевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.)

Чернышев Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край, предприниматель)

Шарипов Андрей Валерьевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, ООО Газпром Персонал — проект «Сахалин-2»)

Шевченко Андрей Станиславович (Владивосток, Приморский край, ООО «ЭЛЭС-Руспасифик»)

Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 человека — Республику Саха (Якутию), и 1 человек — Камчатский край. Еще несколько участников из ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Конкурсанты из регионов Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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