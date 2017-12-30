Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из регионов ДФО

Хабаровск, 30 декабря 2017, 18:57 — REGNUM Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 человека — Республику Саха (Якутию), и 1 человек — Камчатский край.
30 декабря стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Дальневосточногофедерального округа. Это 30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел во Владивостоке с 20 по 23 декабря.
Финалисты из регионов ДФО:
- Батуева Таисия Львовна (Якутск, Республика Саха (Якутия), Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»)
- Борозняк Иван Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край, ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»)
- Ведерникова Ирина Евгеньевна (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, ЗАО «Роснефть-Шельф-Дальний Восток»)
- Волков Дмитрий Анатолиевич (Хабаровск, Хабаровский край, Правительство Хабаровского края)
- Гасанбалаев Гасан Джафарович (Якутск, Республика Саха (Якутия), Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке)
- Гресь Денис Валентинович (Владивосток, Приморский край, Международный аэропорт Владивосток)
- Даутов Тимур Рамилевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Сахалин Энерджи)
- Дубинин Николай Александрович (Владивосток, Приморский край, АО Южморрыбфлот)
- Иванов Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край, JTI)
- Иванова Анна Николаевна (Владивосток, Приморский край, АО Управляющая компания «ФРАГРА»)
- Киселев Сергей Петрович (Хабаровск, Хабаровский край, Mars, Incorporated)
- Литус Евгений Александрович (Хабаровск, Хабаровский край, Кредитный потребительский кооператив «Умножить»)
- Лихач Анна Романовна (Хабаровск, Хабаровский край, ООО «Синергия Маркет Хабаровск»)
- Новиков Дмитрий Геннадьевич (Владивосток, Приморский край, Законодательное собрание Приморского края)
- Осипова Ольга Сергеевна (Владивосток, Приморский край, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Приморском крае)
- Рузанов Андрей Викторович (Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком»)
- Рыбко Юрий Юрьевич (Хабаровск, Хабаровский край, Министерство экономического развития Хабаровского края)
- Симоненко Александр Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край, ОАО «РЖД»)
- Сипачёва Вероника Юрьевна (Владивосток, Приморский край, Некоммерческий Фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия»)
- Стафеев Артём Алексеевич (Хабаровск, Хабаровский край, SalesUp)
- Степанов Сергей Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край, предприниматель)
- Стецко Николай Игоревич (Владивосток, Приморский край, Законодательное Собрание Приморского края; ВГУЭС)
- Сун Андрей Кибонович (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Ростелеком)
- Терехов Алексей Анатольевич (Хабаровск, Хабаровский край, арбитражный управляющий)
- Терешкевич Анна Андреевна (Хабаровск, Хабаровский край, ПАО «Сбербанк»)
- Терещенко Максим Викторович (Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), АО ХК «Якутуголь»)
- Чепиков Олег Николаевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.)
- Чернышев Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край, предприниматель)
- Шарипов Андрей Валерьевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, ООО Газпром Персонал — проект «Сахалин-2»)
- Шевченко Андрей Станиславович (Владивосток, Приморский край, ООО «ЭЛЭС-Руспасифик»)
Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 человека — Республику Саха (Якутию), и 1 человек — Камчатский край. Еще несколько участников из ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.
Конкурсанты из регионов Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.
Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.
Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
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