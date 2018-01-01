Все туры будут отслеживаться с помощью «Электронной путевки»

Москва, , 12:32 — REGNUM С 1 января становится обязательным оформление электронных путевок на туристические продукты, сообщает ИА REGNUM. Планируется, что сведения о бронировании и оплате тура будут вноситься в специальную систему. С помощью нововведения станет возможным отслеживать статус своей покупки.

Система «Электронная путевка» в тестовом режиме существует с конца 2015 года, с 2−18 года она заработает в штатном режиме.

Планируется, что система будет аккумулировать сведения о 70% путешествующих россиян — такая доля туристов, согласно расчетам Ростуризма, пользуется услугами туроператоров.

Каждой реализованной путевке присваивается номер, позволяющий отследить ее статус, стоимость, наполнение и наличие у туроператора страхового покрытия. Система будет собирать информацию о внутренних и выездных турах.

В то же время туроператоры опасаются, что «Электронная путевка» негативно скажется на бизнесе и сократит количество услуг, в частности, внедрение системы может привести к отказу туроператоров от услуги раннего бронирования.

«Система «Электронная путевка» позволяет туроператору реализовать туры на сумму фингарантии. Для операторов по внутреннему туризму она составляет 500 тыс. рублей. Таким образом, туроператор лишится возможности работать сразу после продажи одного VIP-тура или десятка стандартных турпакетов в Крым, Сочи или Анапу: лимит в 500 тысяч будет в сезон сразу перекрыт», — говорится также в сообщении АТОР.