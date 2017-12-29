Путин списал долги по налогам физических лиц и предпринимателей

Москва, , 19:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает безнадежными к взысканию и подлежащими списанию долги физических лиц по транспортному, имущественному и земельному налогу, образовавшиеся до 1 января 2015 года. Документ опубликован 29 декабря на сайте Кремля.

Списанию подлежат также долги индивидуальных предпринимателей. Однако это не касается налогов на добычу полезных ископаемых, а также налогов, связанных с перемещением товаров через границу РФ.

Документ также признает подлежащими списанию долги по страховым взносам до 1 января 2017 года, числящиеся за предпринимателями, адвокатами и нотариусами, а также за иными лицами, занимающимися частной практикой.

Закон также уточняет правила налогообложения прибыли иностранных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2017 года в ходе пресс-конференции президент Путин заявил, что в 2018 году налоги расти не будут, а российских граждан и предпринимателей необходимо освободить от некоторых налогов.

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