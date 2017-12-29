Россельхознадзор проинспектировал производителей томатов в Турции

Москва, , 18:25 — REGNUM Специалисты Россельхознадзора провели инспекцию турецких предприятий — производителей томатов, получивших разрешения на поставки своей продукции на российский рынок. Об этом 29 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отметили в Россельхознадзор, инспекция, проводившаяся в период с 24 по 29 декабря в различных регионах Турции, завершена, но её результаты будут обнародованы позднее.

«На сегодняшний момент полученная информация находится на рассмотрении», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, Россельхознадзор в конце октября выдал разрешения на поставки томатов трём турецким производителям: Özaltin, Agrobay и SÜRAL. Данные предприятия обладают полным циклом производства и одновременно являются экспортёрами. 16 ноября в Россию прибыла первая фура с 20 тоннами томатов из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года Россией были введены ограничения на поставки сельскохозяйственных товаров из Турции. На такой шаг российская сторона пошла после того, как в ноябре 2015 года на территорией Сирии турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик Су-24.

Позднее практически все введённые ограничения были сняты, но вопрос с поставками томатов оставался нерешённым вплоть до октября 2017 года, когда профильные ведомства двух стран договорились о снятии эмбарго. Москва и Анкара согласовали возможность поставки на российский рынок до 50 тысяч тонн турецких помидоров.