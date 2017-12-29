«Фискальная нейтральность»: что ждёт налоговую сферу в 2018 году?

Москва, , 20:07 — REGNUM 2017 год мало изменил сложившуюся в налоговой сфере России ситуацию — нарушений по-прежнему очень много, причём прослеживаются тенденции к постепенному увеличению их числа, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель налогового департамента юридической фирмы BMS Law Firm Давид Капианидзе. Он отметил, что, согласно данным ФНС, за девять месяцев 2017 года в следственные органы было направлено 2,9 тыс. материалов по налоговым проверкам, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Можно ожидать, что основные тенденции в этой сфере в 2018 году сохранятся.

«Не стоит забывать и об усилении давления на бизнес, хотя это и отрицается ФНС. Однако введение уголовной ответственности за уклонение от уплаты взносов во внебюджетные фонды ещё покажет себя в полной мере в 2018 году, так как возбуждение уголовного дела открывает большие возможности для применения к компаниям средств принуждения. Это немного уравновешивается уменьшением числа налоговых проверок — материалов, передаваемых по их итогам в правоохранительные органы, стало меньше», — подчеркнул эксперт.

По мнению управляющего партнёра юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Романа Скляра, в 2018 году не предполагается повышения налоговой нагрузки для налогоплательщиков, исправно исполняющих свои обязанности. Применение принципа «фискальной нейтральности» будет основополагающим в ближайшее время. Он также отметил, что повышения налоговой нагрузки на бизнес с точки зрения нормативного регулирования не произошло. Более того, несмотря на бюджетные сложности, вводятся новые нормы, устанавливающие льготы в определенных случаях.

«Тем не менее, в связи с введением автоматизации в части контроля за исполнением налоговых обязательств, может создаваться ложное ощущение усиления нагрузки. В целом российский бизнес имеет три основных сферы, определяющих наивысший уровень налоговых рисков: недобросовестность конкурентов, наличие аффилированности у сторон сделки; активное применение трансфертного ценообразования; применение льготного регулирования, в том числе в случаях, когда на это нет оснований. Кризисный и посткризисный периоды определяют необходимость повышенного контроля за исполнением законодательства, в связи с чем создается общее мнение о «закручивании гаек», хотя с точки зрения нормативного регулирования этого не происходит», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2018 году увеличения налогов не предполагается. Также 29 декабря он подписал закон, согласно которому признаются безнадёжными к взысканию и подлежащими списанию долги физических лиц по транспортному, имущественному и земельному налогу, образовавшиеся до 1 января 2015 года.

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