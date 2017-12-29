Россия готова построить АЭС в Узбекистане

Ташкент, , 17:35 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях заключили сегодня, 29 декабря, Узбекистан и Россия. Как сообщает АН Podrobno. uz, соглашение создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном в области мирного использования атомной энергии. Перспективными направлениями заявлены: создание национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла.

В рамках соглашения речь идет также и о разведке и разработке урановых месторождений Узбекистана, рекультивации урановых хвостохранилищ, производстве радиоизотопов и их применении в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научных и фундаментальных исследованиях. Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

В ходе своего визита в Ташкент генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с предложением возвести в республике атомную электростанцию с двумя энергоблоками нового поколения.

«Наше предложение построить здесь, в Узбекистане, станцию из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-1200 в те сроки, в которые узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя», — сообщил он на встрече с журналистами.

Лихачев отметил, что у России накоплен солидный опыт строительства подобных объектов.